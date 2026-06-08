Borgou: Abdoul Chakour Assouma officiellement installé préfet ce lundi

​Le département du Borgou ouvre une nouvelle page de son histoire administrative. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 3 juin 2026, Abdoul Chakour Assouma prend officiellement ses fonctions de préfet ce lundi 8 juin 2026.

Il succède à ce poste à Djibril Mama Cissé, dont la gestion à la tête du département a été saluée et qui a récemment été promu au sein du gouvernement en tant que ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

​Le nouveau chef de l’administration départementale est un jeune avocat, reconnu pour sa brillance au sein du barreau du Bénin. Originaire de la ville de Parakou, le cœur du département, Abdoul Chakour Assouma bénéficie d’une parfaite maîtrise des réalités socio-économiques du Borgou et des défis spécifiques auxquels fait face la jeunesse locale.

Cet ancrage territorial représente un atout majeur pour mener à bien sa gouvernance au cours des prochaines années et rester une main opérationnelle efficace pour le pouvoir central dans ce département du pays.

​Les grandes lignes de sa mission républicaine

​Installé ce lundi dans ses fonctions au chef-lieu du département, le préfet Assouma se voit confier des responsabilités stratégiques pour le développement de sa juridiction. Il va veiller à l’application rigoureuse de la politique générale du gouvernement sur toute l’étendue du territoire départemental, piloter et harmoniser l’action des différents services déconcentrés de l’État afin de garantir l’efficacité du service public, assurer un contrôle de légalité et une tutelle de proximité sur les communes du Borgou, dans le strict respect des lois et textes régissant la décentralisation au Bénin.