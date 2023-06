La Moldavie et Maia Sandu déterminées pour l’adhésion à l’Union européenne

La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a annoncé lors d’un sommet européen historique que son pays est engagé de manière « irréversible » vers une adhésion à l’Union européenne. Cette déclaration marque un tournant décisif dans les aspirations européennes de la Moldavie, renforçant ainsi la confiance dans un avenir démocratique pour le pays.

Lors d’un sommet exceptionnel rassemblant près de 50 dirigeants européens, la présidente moldave, Maia Sandu, a prononcé une déclaration qui a fait sensation. Dans une ambiance chargée d’espoir et de détermination, Sandu a affirmé que la Moldavie est désormais engagée de façon « irréversible » vers une adhésion à l’Union européenne.

La déclaration de Sandu intervient après des mois d’efforts diplomatiques intenses et de réformes internes visant à consolider l’État de droit, à lutter contre la corruption et à promouvoir la démocratie en Moldavie. Depuis son élection en tant que présidente en 2021, Maia Sandu a mis en œuvre une série de mesures audacieuses pour transformer la Moldavie en un pays moderne et prospère, étroitement aligné sur les valeurs européennes.

- Publicité-

La présence des dirigeants européens à ce sommet historique, qui s’est tenu au magnifique château Mimi, symbole de l’excellence viticole moldave, témoigne de la reconnaissance internationale du parcours entrepris par la Moldavie sous la présidence de Maia Sandu. Les discussions lors de ce sommet ont porté sur les progrès réalisés par le pays dans le cadre des critères d’adhésion à l’Union européenne, ainsi que sur les étapes à venir pour consolider cette voie irréversible vers l’intégration européenne.

La Moldavie a réalisé des avancées significatives ces dernières années, tant sur le plan économique que politique. Les réformes structurelles courageuses mises en place ont contribué à améliorer la gouvernance, à renforcer l’État de droit et à promouvoir les droits de l’homme. De plus, la Moldavie a renforcé sa coopération avec les institutions européennes, bénéficiant d’un soutien financier et d’une assistance technique pour soutenir ses efforts de modernisation.