États-Unis : Trump annonce l’envoi de 5 000 soldats supplémentaires en Pologne

Donald Trump a annoncé l’envoi de 5 000 soldats américains supplémentaires en Pologne, ce qui pourrait porter le contingent américain à environ 15 000 militaires. Il a présenté cette décision comme liée à sa relation avec le président polonais Karol Nawrocki, dans un contexte de tensions avec Berlin et de réorganisation de la présence militaire américaine en Europe. L’annonce intervient alors que Washington prévoit aussi de réduire ses effectifs en Allemagne. La Pologne, qui consacre 4,5 % de son PIB à la défense, cherchait à récupérer ces forces, mais aucun calendrier de déploiement n’a été précisé.

Donald Trump a annoncé l’envoi de 5 000 soldats américains supplémentaires en Pologne, portant potentiellement le contingent américain dans le pays à environ 15 000 militaires. Cette décision, justifiée par sa relation avec le président polonais Karol Nawrocki, intervient sur fond de tensions avec Berlin et de repositionnement de la présence militaire américaine en Europe.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 21 mai sur son réseau Truth Social l’envoi de 5 000 soldats supplémentaires en Pologne, justifiant sa décision par ses relations personnelles avec le président polonais Karol Nawrocki. « Sur la base de l’élection réussie du président de Pologne, Karol Nawrocki, que j’ai été fier de soutenir, et de notre relation avec lui, j’ai le plaisir d’annoncer que les Etats-Unis vont envoyer 5 000 soldats supplémentaires en Pologne », a écrit le président américain.

L’annonce intervient quarante-huit heures après que le vice-président J.D. Vance avait assuré que le déploiement de 4 000 militaires américains en Pologne, précédemment suspendu, constituait un « simple retard de rotation » et non une réduction des effectifs. Quelque 10 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Pologne, selon des chiffres concordants cités par l’Associated Press et le Washington Times.

Début mai 2026, le Pentagone avait annulé, selon les termes d’un décret présidentiel, le déploiement de la 2e brigade blindée de combat de la 1re division de cavalerie vers la Pologne, soit environ 4 000 hommes, et suspendu l’envoi de quelque 1 000 spécialistes en artillerie à longue portée en Allemagne. Le commandement de l’OTAN avait déclaré, selon Euronews, que ces forces de reconstitution ne figuraient pas dans ses plans de dissuasion et de défense. Le général Alex Grynkewich, commandant suprême des forces alliées en Europe, avait indiqué mardi qu’il n’anticipait pas de réductions supplémentaires au-delà des 5 000 militaires annoncés.

Trump avait soutenu Nawrocki lors de la campagne présidentielle polonaise de 2025, l’avait reçu à la Maison-Blanche avant le premier tour du scrutin et l’avait explicitement encouragé à remporter l’élection. L’historien nationaliste de 42 ans, soutenu par le parti Droit et Justice (PiS), avait été élu le 1er juin 2025 avec 50,89 % des voix face au candidat libéral et pro-UE Rafał Trzaskowski. Nawrocki avait, durant sa campagne, fait de l’alliance avec Washington l’un des axes centraux de son programme, affichant son admiration pour le président américain.

Des tensions persistantes avec Berlin

L’annonce du renforcement en Pologne s’inscrit dans un mouvement parallèle de réduction de la présence américaine en Allemagne. Washington prévoit le retrait d’environ 5 000 soldats stationnés en Allemagne dans un délai de six à douze mois, décision prise dans le sillage des déclarations du chancelier Friedrich Merz, qui avait estimé publiquement que les Etats-Unis avaient été « humiliés » par l’Iran lors du conflit israélo-américain. Trump avait répondu par une série de publications attaquant Merz. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait également annulé le déploiement d’un bataillon d’artillerie longue portée prévu sur le sol allemand.

La Pologne consacre 4,5 % de son produit intérieur brut à la défense en 2025, proportion la plus élevée parmi les membres de l’Alliance atlantique. Varsovie avait, dans les jours ayant suivi l’annonce de la suspension du déploiement américain, fait valoir publiquement que le retrait des 5 000 militaires d’Allemagne constituait une opportunité pour solliciter leur redéploiement sur son territoire. Le Premier ministre Donald Tusk avait déclaré mercredi se féliciter de la « déclaration de Washington selon laquelle la Pologne sera traitée comme elle le mérite ».

La nouvelle présence annoncée devrait porter le contingent américain en Pologne à environ 15 000 militaires, selon une projection fondée sur les chiffres actuels confirmés par l’AP. Aucun calendrier précis de déploiement n’avait été communiqué dans les heures suivant la publication sur Truth Social.