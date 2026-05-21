Amber Jadah (Star Academy) dévoile les premières images de son premier single

Amber Jadah , 19 ans et lauréate de la treizième saison de la Star Academy, a dévoilé ce jeudi 21 mai 2026 un premier aperçu concret de sa carrière solo : une courte vidéo teaser en noir et blanc publiée sur Instagram, accompagnée de l’annonce d’une avant-première du premier single programmée le 28 mai. Sa victoire, le 7 février 2026, avait été obtenue avec 59 % des votes face à Léa.

Depuis la fin de l’émission, Ambre Berger, devenue Amber Jadah pour la scène, a poursuivi la tournée Star Academy 2026, qui comprend plus de 70 dates en France, en Belgique et en Suisse, tout en travaillant à la définition de son univers artistique. Signée chez RCA Records, label de Sony Music France, elle a expliqué vouloir privilégier une construction réfléchie de son projet plutôt que des sorties précipitées.

Le choix de son nom de scène, expliqué dans ses précédentes interventions, traduit cette volonté d’ouverture : « Amber » pour une anglicisation du prénom Ambre, « Jadah » pour la sonorité. Depuis sa participation au château, elle dit avoir découvert de nouvelles influences et orientations musicales qui ont guidé le travail en coulisses.

Un teaser esthétique, un concours pour les abonnés et une avant-première annoncée

La vidéo postée sur son compte Instagram présente une esthétique en noir et blanc, jouant sur une atmosphère sombre et des éclairs visuels. Amber y pose dans des cadres différents, alternant plans serrés et postures étudiées, et conclut par le message explicite : « Ambre is coming ». La tonalité dramatique du teaser contraste avec les annonces plus légères habituellement publiées sur les réseaux sociaux.

Les publications précédentes de la jeune artiste avaient déjà suscité l’attention de sa communauté avec des contenus plus énigmatiques. Ce nouveau clip court confirme que le lancement de son premier single est imminent, même si aucune date de sortie commerciale n’a été communiquée à ce stade.

Parallèlement au teaser, Amber Jadah a mis en place un concours destiné à ses abonnés : des gagnants seront invités à un événement exclusif où le premier titre sera diffusé en avant-première. Le dispositif, annoncé sur ses réseaux, vise à rapprocher la chanteuse de sa fanbase au moment de cette première étape importante de sa carrière solo.

Sur le plan artistique, la jeune chanteuse évoque des expérimentations et des rencontres entendues au château, qui ont contribué à l’élaboration de sa direction musicale. Elle avait par ailleurs cité des références telles que Lady Gaga et avait entamé son parcours à la Star Academy en interprétant « Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas.

La diffusion du teaser et l’organisation d’un événement en avant-première s’inscrivent dans la préparation d’un lancement progressif : tournée Star Academy en cours, travail en studio avec son équipe et communication ciblée via les réseaux sociaux. Pour l’heure, les seules informations officielles restent le teaser publié le 21 mai et l’avant-première fixée au 28 mai, accompagnée du concours pour les abonnés.