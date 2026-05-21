Ventilateur compact et puissant à moins de 60 euros pour rafraîchir la maison

Face à une hausse des températures et à des épisodes de forte chaleur de plus en plus fréquents, Levoit lance en France une gamme de ventilateurs compacts, les Windi Mini, qui promettent un rafraîchissement efficace pour les petits espaces à moins de 60 euros pour le modèle d’entrée de gamme. Ces appareils misent sur un format réduit, une exploitation silencieuse et des fonctionnalités adaptées à la chambre, au bureau ou à une petite terrasse.

La série Windi Mini se compose de trois variantes — Windi Mini, Windi Mini Plus et Windi Mini Pro — conçues pour être facilement déplacées et intégrées à des intérieurs contemporains. Les dimensions annoncées sont d’environ 12,5 x 12,5 x 33 cm, un encombrement limité qui facilite le positionnement sur une table de chevet, un bureau ou un coin salon.

Malgré leur petit gabarit, les ventilateurs affichent des caractéristiques techniques notables : une vitesse de ventilation pouvant atteindre 7 m/s, une oscillation de 90° pour une meilleure diffusion de l’air, cinq niveaux de vitesse et une fonction minuterie adaptée pour une utilisation nocturne. Le silence de fonctionnement est mis en avant avec un niveau sonore annoncé à 20 dB au réglage le plus faible.

Une nouvelle génération de ventilateurs compacts

Le modèle d’entrée, le Levoit Windi Mini, est vendu à 59,99 euros et fonctionne sur secteur. Il vise les utilisateurs recherchant une solution fixe, sobre et peu encombrante pour rafraîchir une pièce sans générer de nuisance sonore. Il est proposé en blanc ou en gris et distribué via la boutique officielle Levoit et des plateformes de commerce en ligne, dont Amazon.

La version Windi Mini Plus ajoute une batterie intégrée, offrant une autonomie variable comprise entre 5 et 20 heures selon le niveau de puissance choisi. Cette autonomie permet une utilisation sans fil à l’intérieur comme à l’extérieur et rend l’appareil adapté à des situations mobiles — par exemple sur un balcon, une terrasse ou en camping. La protection contre les éclaboussures permet d’utiliser le ventilateur dans des environnements où des projections d’eau sont possibles.

Le Windi Mini Pro constitue l’offre haut de gamme de la série. En plus des fonctions présentes sur la version Plus, elle intègre une station de recharge sans fil et un anneau lumineux LED à la base de l’appareil. Trois modes d’éclairage sont proposés pour créer une ambiance douce le soir, selon les informations fournies par le fabricant.

Chacune des versions met l’accent sur la portabilité et la discrétion sonore, des critères fréquemment recherchés pour un ventilateur destiné aux espaces réduits. Les caractéristiques techniques partagées par la gamme — vitesse maximale, oscillation, niveaux de réglage et faible niveau sonore — répondent aux besoins de ventilation localisée en période de canicule.