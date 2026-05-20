Diplomatie parlementaire: l’Assemblée nationale du Bénin s’inspire du modèle français

Les cadres de l’Assemblée nationale du Bénin ont pris part, les 19 et 20 mai 2026, à un atelier consacré au protocole et à la diplomatie parlementaire.

La rencontre, organisée à Porto‑Novo dans la salle polyvalente Antoine Kolawolé Idji, s’inscrit dans le cadre du Programme d’accompagnement et de coopération parlementaire (PACOP) initié en partenariat avec le Parlement français.

À l’ouverture des travaux, le représentant du Secrétaire général administratif, Primaël Ogboni, a souligné l’importance stratégique du protocole dans la vie institutionnelle, le qualifiant de « lubrifiant de la diplomatie ». Il a insisté sur la nécessité pour les cadres béninois de s’inspirer des pratiques françaises tout en les adaptant aux réalités locales, afin d’éviter tout « clonage institutionnel ».

De son côté, Jean‑Philippe Derosier, consultant du PACOP, a rappelé que ce programme a déjà permis de multiples échanges : séminaires, ateliers, visioconférences et visites d’études à Paris comme à Porto‑Novo. Il a salué la reprise des activités après la période électorale et l’installation du nouveau président du Parlement, marquant une étape importante dans la consolidation des relations bilatérales.

Les participants ont été invités à faire preuve de curiosité et d’ouverture pour tirer le meilleur profit des communications. Les discussions ont porté sur les bonnes pratiques internationales en matière de diplomatie parlementaire, avec pour objectif de renforcer l’efficacité des relations extérieures de l’Assemblée nationale et de moderniser ses outils de travail.

Cet atelier illustre la volonté du Bénin de consolider sa coopération institutionnelle avec la France, tout en affirmant une démarche pragmatique: s’inspirer sans copier, pour enrichir ses propres pratiques parlementaires et renforcer la crédibilité de ses institutions.

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