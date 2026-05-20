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Bénin: un tricycle finit sa course dans un caniveau à Za-Kpota et fait 2 blessés graves

Un grave accident de circulation s’est produit le vendredi 15 mai 2026 à Aïtèdékpa, dans l’arrondissement de Kpozoun, commune de Za‑Kpota.

Edouard Djogbénou
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Bénin: un tricycle finit sa course dans un caniveau à Za-Kpota et fait 2 blessés graves
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Un tricycle de type Kloboto, chargé de moutons, a basculé dans un caniveau à ciel ouvert, laissant son conducteur grièvement blessé.

Selon les témoignages recueillis, l’engin se dirigeait vers Bohicon lorsqu’il a perdu le contrôle peu après l’église catholique Notre‑Dame de la Divine Miséricorde, à proximité de la morgue.

Sous la violence du choc, le tricycle a chuté dans le caniveau aménagé dans le cadre des travaux de la route Bohicon – Tindji – Za‑Kpota. Le conducteur, dont le pronostic vital est engagé, a été évacué vers un centre de santé local. Son passager, également blessé, reçoit des soins. Les moutons et le tricycle ont été conduits au commissariat de Zèko, où les agents ont procédé aux constats.

Ce drame survient alors qu’un autre accident similaire avait été signalé en début de semaine sur le même tronçon, impliquant un usager du tronçon qui est hospitalisé depuis. Ces incidents répétés mettent en lumière la dangerosité des infrastructures et suscitent la colère des populations.

Les riverains réclament désormais des mesures urgentes de sécurisation du caniveau et de l’axe routier afin d’éviter de nouveaux drames. La pression monte sur les autorités locales pour apporter une réponse rapide et concrète à cette situation jugée préoccupante.

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