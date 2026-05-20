Bénin : 7 demandes d’ouverture de carrières de sable rejetées à Sèmè-Podji

Le Conseil de supervision de Sèmè-Podji a rejeté sept demandes d’ouverture de nouvelles carrières de sable lors de sa session ordinaire du mardi 19 mai 2026. Les autorités communales évoquent les conséquences environnementales liées à cette activité.

Le Conseil de supervision de la commune de Sèmè-Podji a rejeté sept demandes d’ouverture de nouvelles carrières de sable. La décision a été prise le mardi 19 mai 2026 au cours de la cinquième session ordinaire de l’organe communal. Selon le matinal, la réunion était présidée par le maire Thomas Singbo, avec la participation des adjoints au maire et des présidents de commissions.

Au cours des échanges, plusieurs membres du Conseil ont dénoncé la multiplication des carrières de sable dans la commune ainsi que leurs impacts sur l’environnement et les terres agricoles. Face à cette situation, les sept demandes soumises pour l’ouverture de nouveaux sites ont été rejetées.

Les autorités communales ont également décidé d’instaurer un moratoire de quatre ans sur toute nouvelle autorisation d’ouverture de carrière de sable à Sèmè-Podji. Cette mesure vise, selon le Conseil, à mieux encadrer l’exploitation des ressources naturelles et à préserver les espaces agricoles encore disponibles dans la commune.