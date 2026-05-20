Bénin: le CES ouvre sa deuxième session extraordinaire

Le Conseil économique et social (CES) a entamé, le 19 mai 2026, sa deuxième session extraordinaire de l’année.

La rencontre s’est déroulée dans un climat institutionnel marqué par une volonté affirmée de coopération entre les organes de la République.

À la tribune, le président du CES, Conrad Gbaguidi, a mis en avant la consolidation des relations avec le Parlement, rappelant les initiatives conjointes menées ces derniers mois, notamment le Forum national du CES et le séminaire des députés de la 10ᵉ législature à Agoué.

Il a également salué le peuple béninois pour le climat apaisé ayant entouré la dernière présidentielle, adressant ses félicitations au président élu Romuald Wadagni, tout en rendant hommage au chef de l’État sortant Patrice Talon pour les réformes engagées et la stabilité démocratique assurée.

Invité d’honneur, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a insisté sur la nécessité d’un « voisinage républicain fertile » entre les institutions. Selon lui, le CES occupe désormais une place stratégique, non seulement dans la préparation des lois, mais aussi dans leur vulgarisation auprès des citoyens.

Il a annoncé une adaptation prochaine des procédures parlementaires afin de renforcer la participation du CES aux travaux législatifs.

Au programme de cette session extraordinaire figurent plusieurs dossiers : l’examen des rapports départementaux, des échanges sur la promotion des compétences féminines dans les instances de décision, des discussions avec l’ANAGEM sur la modernisation des pôles commerciaux, ainsi que le lancement des Cafés scientifiques du CES.