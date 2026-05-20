Bénin: démantèlement d’un réseau de vol de motocyclettes à Tori‑Bossito

La Police républicaine a annoncé l’interpellation de deux individus impliqués dans un réseau de vol et de recel de motocyclettes à Tori‑Bossito, dans le département de l’Atlantique.

L’opération a permis de mettre la main sur plusieurs engins volés et de mettre fin aux agissements de ce groupe organisé.

Selon les informations recueillies, les suspects opéraient dans la commune et écoulaient les engins dérobés à travers un circuit de recel bien structuré. Les motos saisies ont été conduites au commissariat pour les constats d’usage, tandis que les deux mis en cause ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation au parquet.

Ce démantèlement intervient dans un contexte où les vols de motocyclettes constituent l’un des délits les plus fréquents dans les zones rurales et périurbaines du Bénin. Les autorités policières multiplient les opérations de surveillance afin de réduire ce phénomène qui fragilise la sécurité des usagers et alimente un marché parallèle.

Les enquêtes se poursuivent pour identifier d’éventuelles complicités et démanteler l’ensemble du réseau. Les populations, soulagées par cette arrestation, espèrent une intensification des patrouilles et des mesures préventives pour sécuriser davantage leurs moyens de transport.