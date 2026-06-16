La famille de Bonnie Tyler confirme sa sortie du coma et appelle à la prudence

Bonnie Tyler , la chanteuse galloise installée en Algarve, est sortie du coma après une hospitalisation d’urgence au Portugal, mais son état reste critique et elle demeure en soins intensifs, a indiqué sa famille dans un message publié sur Facebook le lundi 15 juin 2026 . L’annonce, saluée par un soulagement immédiat chez ses admirateurs, précise toutefois que la situation médicale reste très préoccupante.

Selon les communiqués diffusés depuis le début de sa prise en charge, Bonnie Tyler avait été admise à l’hôpital de Faro le 7 mai 2026 pour une intervention chirurgicale intestinale en urgence. Les premiers éléments transmis par son entourage affirmaient que l’opération s’était « bien déroulée » et qu’elle entamait une phase de convalescence.

Dans son dernier message, la famille indique : « Nous sommes heureux de partager que Bonnie n’est plus dans le coma, mais elle reste très gravement malade et demeure en soins intensifs dans un hôpital au Portugal ». Les proches ajoutent que l’artiste « est consciente de tous vos messages et qu’elle est profondément reconnaissante pour vos vœux de rétablissement ». Cette déclaration a été relayée via la page Facebook familiale citée dans les communiqués publics.

Chronologie et réactions autour de l’hospitalisation

Installée depuis plusieurs années dans le sud du Portugal, la chanteuse, connue internationalement pour des titres comme « Total Eclipse of the Heart », avait vu les informations sur son état de santé se succéder depuis son hospitalisation en mai. Les proches avaient d’abord cherché à rassurer en précisant que l’intervention était réussie, avant que la situation ne se complexifie et que la chanteuse ne soit placée en coma.

La sortie du coma mentionnée par la famille dimanche ne signifie pas, selon le même communiqué, la fin des soins intensifs : le terme « très gravement malade » employé par les proches souligne la nécessité d’une prise en charge continue. Les soins intensifs impliquent une surveillance médicale rapprochée et des interventions adaptées à l’évolution de l’état du patient, ce qui explique la prudence des statements diffusés au public.

Le message de la famille a suscité de nombreuses réactions en ligne. Des fans et des personnalités du monde artistique ont exprimé leur joie mêlée d’inquiétude, tandis que la page Facebook utilisée pour l’annonce a servi de canal officiel pour diffuser l’évolution de l’état de santé et les remerciements de la famille envers le soutien reçu.

Les informations disponibles à ce stade proviennent des communiqués familiaux et des premiers éléments médicaux rendus publics depuis l’admission à Faro. Les communiqués antérieurs faisaient état d’une opération intestinale réalisée en urgence et d’une phase de convalescence initiale ; la trajectoire médicale a ensuite évolué vers une hospitalisation prolongée en unité de soins intensifs.