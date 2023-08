La directrice de cabinet du président malgache arrêtée au Royaume-Uni

Romy Andrianarisoa, qui travaille pour le président malgache Andry Rajoelina, a été arrêtée avec un associé français lors d’une réunion à Londres où la NCA a déclaré qu’ils étaient soupçonnés d’avoir tenté de solliciter un pot-de-vin pour obtenir des licences d’exploitation dans la nation insulaire africaine.

La directrice de cabinet du président malgache Romy Andrianarisoa et un Français ont été arrêtés au Royaume-Uni. Ils sont tous les deux suspectés de corruption liée à l’attribution de licences d’exploitation au groupe minier britannique Gemfields, a annoncé l’Agence nationale anti-criminalité (NCA) ce lundi 14 août 2023, confirmant une information de Financial Times .

Pot-de-vin contre licences d’exploitation minière

La directrice de cabinet magache de 46 ans a été mis en examen, tout comme un certain Philippe Tabuteau, un ressortissant français qui ferait partie de l’entourage proche d’Andry Rajoelina, selon nos confrères du Monde. Celui-ci est à la tête de Groupe Impact Capital, une société basée à Genève, en Suisse, et spécialisée dans le conseil aux entreprises et aux gouvernements.

Ils auraient réclamé la somme de 225 000 livres sterling, soit 260 000 euros, ainsi qu’une participation de 5% dans le capital de Gemfields. C’est cette société qui a fait le signalement à la NCA qui a donc interpellé les deux suspects dans le quartier londonnien de Victoria, la semaine dernière.

L’entreprise minière britannique, propriétaire de la marque de bijoux Faberge, exploite des mines de rubis et d’émeraudes en Afrique australe et a étudié la possibilité d’établir des opérations dans des pays tels que l’Éthiopie et Madagascar. Andrianarisoa, 46 ans, et le Français Philippe Tabuteau, 54 ans, ont comparu devant le tribunal samedi et ont été placés en détention provisoire jusqu’à leur prochaine audience à Londres, le 8 septembre.

Romy Andrianarisoa relevée de ses fonctions avec effet immédiat

Dans un communiqué publié ce lundi, la Présidence de la République de Madagascar annonce que Romy Andrianarisoa est « relevée de ses fonctions avec effet immédiat ». La proche du chef d’Etat Andry Rajoelina était officiellement en congé depuis la semaine dernière, a précisé la présidence dans un communiqué, ajoutant que « les autorités malagasy ignorent les raisons de son déplacement au Royaume-Uni ».

L’affaire éclate moins de trois mois avant le premier tour de l’élection présidentielle le 9 novembre dans la grande île de l’océan Indien. M. Rajoelina, dont la double nationalité française et malgache a récemment fait l’objet d’une polémique, n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature.