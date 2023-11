La croisade « Jésus sauve l’Afrique » du prophète Mohammed Sanogo, au Bénin du 8 au 25 novembre 2023

- Publicité-

Le prophète Mohammed Sanogo organise une grande croisade d’évangélisation et de miracles au Bénin du 8 au 25 novembre 2023 dans quatre grandes villes du pays. L’objectif de cette croisade de réveil et d’impact a été dévoilé lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 8 novembre 2023 à Cotonou.

Après le Togo, quatre grandes villes du Bénin (Cotonou, Parakou, Bohicon et Abomey-Calavi) accueillent du 8 au 25 novembre 2023, la Campagne Jésus Sauve du prophète Mohammed Sanogo, pasteur du Ministère Message de vie. Fort de sa vision, de son objectif et de sa prière, il désire voir un mouvement de réveil se propager au Bénin lors de sa campagne d’évangélisation et de guérison.

Dans le cadre de cette croisade, plusieurs actions sociales sont planifiées. Des équipements hospitaliers tels que des fauteuils roulants, des lits de consultation et des boîtes de masques ainsi que des gels hydroalcooliques seront fournis aux hôpitaux des villes visitées. Parakou, par exemple, bénéficiera de plus de cent opérations gratuites de la cataracte, de bilans pré-opératoires, de consultations et de médicaments, en collaboration avec le ministère de la Santé.

Mohammed Sanogo

Les attentes de Pasteur Sanogo sont grandes pour cette campagne. « Notre vision, notre objectif et notre prière sont que Dieu fasse encore un plus grand mouvement de réveil au Bénin. Que ce soit une œuvre qui va encourager les églises au Bénin dans la prédication de l’évangile. Nos attentes à la sortie de ce programme est qu’il y ait plusieurs générations d’hommes et de femmes de Dieu », a-t-il déclaré.



Il croit fermement que des miracles extraordinaires auront lieu, tels que la guérison de centaines de paralytiques, d’aveugles et de muets et qu’à mesure que la croisade progresse, la puissance de Dieu se manifeste de manière surprenante.

La faveur de Dieu va se manifester

C’est juste inimaginable ce que Dieu fera dans ses différents endroits selon Mohammed Sanogo qui revient sur sa croisade au Togo. « C’est des centaines et des centaines de paralytiques, de centaines d’aveugles et de muets qui ont marché, parlé et ont vu. Plus on va en croisade, plus Dieu fait des choses extraordinaires. Donc, Dieu va nous toucher, Dieu va nous visiter. Si tu entends le son de ma voix, ne reste pas chez toi. Ne garde pas un malade chez toi, viens à chacune de ces croisades, on va prier et Dieu va faire grâce et miséricorde car c’est lui qui jusqu’à présent a guéri et vous guérira encore. », a-t-il promis.

« J’attends quelque chose d’extraordinaire au Bénin et la faveur de Dieu va être manifestée Prophète Mohammed Sanogo

Pour atteindre ses objectifs et encourager les églises au Bénin dans la prédication de l’évangile, Pasteur Mohammed Sanogo invite les malades à ne pas rester chez eux, mais plutôt à s’unir lors de chaque croisade pour prier. Il croit que Dieu manifestera Sa grâce et Sa miséricorde, comme Il l’a fait par le passé.



Le représentant et porte-parole de la confédération béninoise des églises évangéliques, le révérend Thomas Codjo Otti, a rassuré que l’événement sera de taille et lance un appel à la population béninoise.

« Pour la grande mobilisation, nous invitons tous les leaders ecclésiastiques à se joindre à nous pour que nous puissions ensemble jouir de cette bénédiction que le Seigneur prépare pour notre population. Nous demandons aux frères et sœurs de venir massivement et nous lançons un grand appel à la population béninoise parce que ça vaut vraiment la peine d’être présent pour vivre en direct la parole de Dieu », a-t-il lancé.

Pourquoi le Bénin?

Le choix du Bénin pour la croisade Jesus Sauve l’Afrique se justifie par la laïcité du pays. Selon les statistiques du Ministère Message de Vie, en 2023, sur environ 13 millions de personnes qui vivent au Bénin, 43% d’entre elles sont chrétiennes, 27% sont des musulmans et 18% sont adeptes de religions traditionnelles.

Mieux, soutient le ministère, la pluralité des appartenances religieuses des Béninois fait qu’ils pratiquent à la fois une des religions du livre (Islam ou christianisme) durant la journée et le culte vodoun durant la nuit. A cet effet, le Bénin demeure un pilier essentiel dans l’accomplissement de la destinée prophétique de l’Afrique entière.

C’est dans cet élan que l’apôtre Mohammed Sanogo organise la grande campagne d’évangélisation dénommée « Jesus sauve l’Afrique » à Parakou du 8 au 10 novembre 2023, à Bohicon du 16 au 17 novembre 2023, à Cotonou et Calavi du 21 au 25 novembre 2023, afin de proclamer une nouvelle ère de grâce du Seigneur et de préparer les cœurs à venir à Christ.

Des visites aux autorités, des évangélisations, des séminaires de leadership, des soirées de croisades et de miracles, des conférences pour les femmes et des actions médicales sont, entre autres, les activités qui vont meubler la campagne « Jesus sauve l’Afrique » au Bénin.