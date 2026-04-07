«La civilisation entière mourra ce soir», Donald Trump lance un « dernier » avertissement à l’Iran

Le président américain, Donald Trump, a lancé un ultimatum à Téhéran, évoquant des conséquences dramatiques en l’absence d’accord, dans un contexte de tensions extrêmes.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau pressé l’Iran de conclure un accord avant l’échéance fixée à mardi, brandissant une mise en garde particulièrement alarmiste sur l’évolution du conflit en cours. Dans un message publié sur Truth Social, le dirigeant américain a tenu des propos inquiétants : « Une civilisation entière va mourir ce soir, pour ne jamais renaître. Je ne souhaite pas que cela arrive, mais c’est probable. »

Donald Trump a également évoqué la possibilité d’un tournant politique majeur : « Cependant, maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés prévalent, peut-être que quelque chose de merveilleusement révolutionnaire peut se produire. Qui sait ? »

Poursuivant son message, il a ajouté : « Nous le découvrirons ce soir, lors de l’un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. Quarante-sept années d’extorsion, de corruption et de mort prendront enfin fin. Que Dieu bénisse le grand peuple iranien ! » Auparavant, le président américain avait menacé de viser des infrastructures civiles en Iran si les autorités refusaient d’autoriser le libre passage dans le détroit d’Ormuz avant 20 heures (GMT+1).





