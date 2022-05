KS Bloom: sa maison de production donne des détails sur ce qui s’est passé au Cameroun

Depuis quelques heures, la toile est secouée par une affaire de prise d’otage de l’artiste Ivoirien KS Bloom au Cameroun. Alors que la polémique continue de s’enfler, la maison de production de l’artiste est sortie de son mutisme pour dire sa version des faits.

KS Bloom a foulé le sol Camerounais ce dimanche 29 mai dans le cadre d’un concert prévu pour se dérouler à Yaoundé. Mais selon les informations rapportés par l’artiste dans une vidéo sur sa page Facebook, le concert n’a finalement pas eu lieu, et ses affaires ont été confisquées par les organisateurs pour l’empêcher de quitter le pays.

Face à cette affaire qui fait boule de neige sur la toile, la direction de sa maison de production Prosperity production, a sorti un communiqué pour éclairer l’opinion publique sur ce qui s’est passé ce dimanche au Cameroun, tout en expliquant les raisons pour lesquelles son artiste n’est plus monté sur scène.

« Billet d’avion de l’artiste pour un concert live parvenu la veille du concert; arrivée de l’artiste et son staff le Jour-J à 4h du matin; conférence de presse assurée par l’artiste et son staff; balance effectuée à 17 h » a écrit la direction avant de souligner que le cachet de l’artiste n’a pas été soldé avant la prestation comme mentionné dans le contrat. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, l’artiste a refusé de monter sur scène.

Pour rappel, les affaires de l’artiste Ks Bloom ont été confisquées par les organisateurs du spectacle pour lequel il a été invité au Cameroun, et l’un de ses managers a même été mis aux arrêts. On espère que les autorités Ivoiriennes et Camerounaises vont intervenir pour le dégel de cette situation qui risque de souffler sur la braise du conflit qui existait déjà entre les internautes des deux pays frères depuis la CAN 2021 passée.