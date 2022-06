KS Bloom en couple avec la Camerounaise Indira ? Cette réaction de Tenor lève le doute

Depuis quelques heures, une série d’images du jeune rappeur gospel Ivoirien KS Bloom en compagnie de la chanteuse camerounaise Indira fait polémique sur la toile. Alors que les commentaires évoquent déjà une relation amoureuse entre les deux célébrités, Tenor vient de faire une publication subtile qui semble confirmer les soupçons.

Qu’il vous souvienne qu’il y a quelques semaines, le chanteur Ivoirien KS Bloom s’était retrouvé dans un gros scandale à cause d’un malentendu avec les organisateurs d’un concert auquel il était invité au Cameroun.

« Nous avons été contactés pour un concert au Cameroun. Nous sommes arrivés le jour J. On nous réveille pour une conférence de presse … Une fois à la conférence de presse, on nous informe que Indira sera là; on finit de confirmer la conférence sans avoir reçu la totalité du cachet. A midi, on veut aller pour la balance, rien n’est prêt. Je contacte l’une des artistes, qui m’informe à son tour qu’elle ne sera pas là car elle ne s’est pas entendue avec les organisateurs« , avait expliqué le chanteur Ivoirien dans une vidéo sur sa page Facebook.

Suite à son appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux, l’ambassade de Côte d’Ivoire près du Cameroun s’est finalement impliquée pour le retour au calme dans les deux camps. Cependant, quelques semaines après son retour au bercail, certaines images peu ordinaires du chantre Ivoirien avec à ses côtes la chanteuse gospel Indira font l’objet d’une grande polémique.

En effet, sur l’une des images, l’on peut voir les deux chanteurs gospel très complices, alors qu’ils se tenaient la main en pleine rue. Il n’en fallait pas plus pour donner du grain à moudre à la machine des internautes.

Dans la foulée, le chanteur Camerounais Tenor est monté également au créneau pour se prononcer sur la polémique. « Le Cameroun et la Côte d’ivoire ont toujours eu de magnifiques relations diplomatiques. Bonne fête KS BLOOM et INDIRA« , a écrit le fiancé de la web comédienne Eunice Zunon.

Avec ce commentaire assez clair, les fans ont très vite deviné que KS Bloom et Indira suivent déjà les traces de Tenor et Eunice Zunon qui se sont officiellement fiancés il y a quelques mois.