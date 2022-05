KS Bloom: En concert au Cameroun, l’artiste Ivoirien a été « pris en otage » suite à un scandale

Alors qu’il était à Yaoundé au Cameroun ce dimanche 29 mai pour livrer un concert à l’occasion de la fête des mères, le jeune chanteur Ivoirien Ks Bloom s’est retrouvé dans de sales draps. Aux dernières nouvelles, le concert a été annulé et son manager a été mis aux arrêts.

C’est la nouvelle affaire qui secoue les réseaux sociaux depuis quelques heures. KS Bloom a foulé le sol Camerounais ce dimanche dans le cadre d’un concert qui est prévu pour se dérouler à Yaoundé. Mais à quelques heures du spectacle, un malentendu entre l’artiste et les organisateurs du concert a débouché sur un gros scandale.

En effet, c’est à travers une vidéo postée sur sa page Facebook que le chanteur a expliqué ce qui lui est arrivé de l’autre côté du Cameroun tout en lançant un appel à l’aide aux autorités Ivoiriennes.

» Nous avons été contactés pour un concert au Cameroun. Nous sommes arrivés le jour J. On nous réveille pour une conférence de presse … Une fois à la conférence de presse, on nous informe que Indira sera là; on finit de confirmer la conférence sans avoir reçu la totalité du cachet. A midi, on veut aller pour la balance, rien n’est prêt. Je contacte l’une des artistes, qui m’informe à son tour qu’elle ne sera pas là car elle ne s’est pas entendue avec les organisateurs, alors que pendant la conférence, ils nous avaient confirmé qu’elle sera là », a-t-il d’abord expliqué.

Par la suite, le jeune chanteur Ivoirien a indiqué qu’il a finalement décidé de ne plus participer au concert conformément à la décision de sa maison de production. « Je dépends d’une maison de production qui a refusé que je participe au concert. Je ne pouvais pas aller contre son autorité. Les promoteurs ont produit un communiqué comme si on était des arnaqueurs. L’un de mes managers a été arrêté par la gendarmerie », a-t-il déclaré.

Dos au mûr, l’auteur du titre « Enfant de Dieu » n’a pas hésité à lancer un appel à l’endroit des autorités Ivoiriennes pour le dégel de la situation. « Je lance un appel aux autorités du pays, je veux rentrer dans mon pays. Nos affaires sont confisquées », a indiqué Ks Bloom.