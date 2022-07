KS Bloom: Critiqué pour ses dreads locks, le chanteur gospel fait une mise au point

Alors qu’il fait face régulièrement à des critiques en raison de son style de vie notamment ses dreads locks, le rappeur gospel Ks Bloom a finalement donné de la voix lors d’une récente sortie médiatique pour siffler la fin de la polémique.

KS Bloom est sans doute la plus grosse révélation de la musique Ivoirienne des années 2021 et 2022. A peine arrivé sur le devant de la scène musicale, le chanteur qui s’est spécialisé dans le rap gospel a très vite connu un succès époustouflant qui le positionne aujourd’hui parmi les artistes africains les plus suivi sur les plateformes de streaming.

Cependant, cette belle performance de l’artiste dont le titre intitulé Enfant de Dieu cumule plus de 44 millions de vues sur Youtube, n’est pas épargnée des critiques. En effet, le jeune chanteur est très souvent critiqué pour son style de vie, précisément ses dreads locks, qui selon certains détracteurs ne reflètent pas l’image qu’il projette à travers ses chansons.

De passage sur la NCI, l’auteur de « C’est Dieu » a tenu à laisser un message à ceux qui passent leur temps à s’attaquer à son mode de vie. « Je me définis comme un missionnaire. Je l’ai dit dans l’une de mes chansons, le SEIGNEUR nous envoie faire une mission c’est-à-dire faire tomber certaines mentalités qu’on peut avoir comme quoi ce que tu as, ce que tu sais faire, tu le fais pour DIEU et il bénit cela. Il ne faut pas seulement venir te fondre dans la masse parce que ça ne va rien donner de bon, chacun apporte son truc, chacun a son feeling », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « La base de la vie chrétienne c’est de plaire à DIEU, pas à quelqu’un. Si quelqu’un dans sa tête se dit que tous ceux qui portent des Tee-Shirt rouge sont des sorciers, à cause de lui tu ne vas plus porter ton Tee-Shirt rouge? donc ce n’est pas à cause de ce qui est dans ta tête que je ne vais pas faire mes dreads locks pour être bien comme je veux et comme je le sens ».

Pour Ks Bloom , le plus important est de plaire à Dieu et non aux hommes. « Quand tu centres tout sur une seule personne et que tu oublies la personne pour laquelle tu t’es converti, tu aimes critiquer le style des gens alors qu’à la base ce n’est pas à toi que la personne doit plaire mais à DIEU, toi aussi tu dois plaire à DIEU », a-t-il déclaré.