KS Bloom : Camille Makosso fustige l’arrestation de son manager au Cameroun

Invité au Cameroun pour un concert, le chanteur ivoirien Ks Bloom est bloqué au pays de Mani Bella par les organisateurs de l’évènement et son manager a été mis aux arrêts.

Tous les effets du rappeur gospel ivoirien, KS Bloom ont été confisqués par les organisateurs d’un spectacle pour lequel il a été invité. Selon les informations, comme nombres d’artistes invités à ce spectacle, l’artiste a refusé de prester parce qu’il n’a pas perçu la totalité de son cachet et la salle du spectacle était vide. Mais, ce refus n’a pas plu aux organiseurs qui l’ont bloqué au Cameroun jusqu’à ce qu’il paie la totalité de ce qu’il a reçu.

Dans la foulée, son manager a été arrêté et placé en gade à vue pour avoir réclamer l’intégralité de son cachet avant de monter sur scène. Une situation que fustige Camille Makosso. Dans un message sur sa page Facebook, il a invité les autorités camerounaises à intervenir pour le dégel de cette crise.

« Merci aux autorités camerounaises de régler ce problème exclusivement dû à l’incompétence notoire des organisateurs du concert. Il a honoré sa part et en retour les organisateurs devaient lui payer la totalité de sa prestation avant toutes prestations et ça, c’est la loi du showbiz. Chose qui n’a pas été respectée », a dénoncé Makoso.

Cesser immédiatement toutes injures

Pour lui, l’artiste KS Bloom n’a jamais été mêlé à un scandale et un buzz et il refuse que cela commence au Cameroun un pays très accueillant et généreux pour les artistes. « Faire arrêter son manager et réclamer de l’argent est un signe de chantage, de corruption et indigne pour le berceau des ancêtres », a indiqué le père de la mamaille.

En médiateur de paix, le révérend Camille Makosso a également invité les ivoiriens à mettre fin aux insultes de tout genre envers le peuple camerounais. «L’attitude de ses organisateurs n’est pas un acte national mais solitaire, alors je demande à mon peuple la cote d’ivoire de cesser immédiatement toutes injures contre la nation camerounaise ce qui risque d’aggraver la situation. Que dieu bénisse le Cameroun mon pays de cœur et que dieu bénisse la cote d’ivoire mon pays de sang », a conclu Makosso.