KS Bloom a-t-il opté pour la chasteté ? le chanteur répond cash et met fin à la polémique

Reconnu désormais comme la plus grosse révélation de la musique Ivoirienne depuis 2021, le chanteur de gospel KS Bloom continue de faire parler de lui dans les médias. Invité récemment sur l’émission « la Télé d’ici vacances » diffusée sur la NCI, l’artiste a donné sans langue de bois son avis sur la chasteté avant le mariage.

Véritable figure de proue du rap gospel en Côte d’Ivoire, le jeune chanteur Ks Bloom enchaîne les exploits. Depuis son arrivée sur la scène musicale, il a connu un véritable succès sur le plan professionnel comme le témoigne son titre intitulé « Enfant de Dieu » qui a cumulé plus de 44 millions de vues sur Youtube en un laps de temps.

Mieux, Ks Bloom qui a récemment fait un sold out lors de son concert dans la grande salle du Casino de Paris continue de faire la une des médias depuis quelques jours. En attendant donc de sortir le remix de sa chanson c’est Dieu en collaboration avec Chidinma qui se trouve actuellement sur le sol Ivoirien, le jeune chanteur a été reçu sur la NCI.

A la question de savoir s’il est toujours chaste ou pas, le chantre de Dieu n’a pas eu froid aux lèvres. « Ce n’est pas un nouveau truc. Aujourd’hui avant de parler de la vie en christ, il y a eu un passé. Ca veut dire qu’on a testé le wéé. Quand on parle les gens pensent qu’on est contre leur bonheur. C’est un monde dans lequel nous même on était », a répondu le chanteur.

Et d’ajouter: « Aujourd’hui Dieu nous a fait grâce de sortir et on voit la différence. Ce n’est pas forcément la chasteté mais c’est tout ce qui entoure le rapport hors mariage qu’on essaie d’expliquer pour dire que ce n’est pas bien. Maintenant chacun est libre de faire son bail. Nous on fait pas, voici on a fait casino de paris et on a 45 millions de vue, le seigneur est fier de ça. La consécration a ses conséquences, la consécration a ses bénédictions. Si tu estimes que tout ce qu’on fait autour comme copinage et tout, ça te permet d’évoluer, d’avancer, d’être à l’aise, libre à toi », a indiqué l’auteur de « C’est Dieu ».