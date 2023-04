Konnie Touré viré ? L’animatrice ivoirienne quitte Life Week-end

- Publicité-

Life TV a annoncé la suppression de la célèbre émission people « Life Week-end » il y a quelques jours suscitant ainsi des rumeurs sur un possible limogeage de l’animatrice ivoirienne Konnie Touré.

Konnie Touré n’est plus l’animatrice principale de l’émission Life Week-end. Après des années d’exploit qui ont propulsé l’émission, Konnie Touré quitte son émission phare à forte audience des vendredis soir sur Life TV.

La nouvelle du départ de Konnie Touré a été répandue lorsque Life Week-end a annoncé une nouvelle émission intitulée « Willy et ses amis » en lieu et place de celle de Konnie Touré soit les vendredis soir à 21 heures.

Très vite, les internautes ont lié cette nouvelle aventure à un possible renvoi de Konnie Touré de Life TV. Et comme pour en rajouter une couche, l’animatrice fait une publication tendancieuse sur ses réseaux sociaux le 19 avril 2023. « Y’a problème actuellement sur life TV », a-t-elle écrit. Et, il ne fallait pas plus pour que les internautes lient cette annonce à la suppression de l’émission Life Week-end.

Mais il n’en est rien. Konnie Touré n’a aucun problème avec Life TV. L’animatrice invitait juste ses abonnés à suivre l’émission d’investigation « Y’aProblème ». Toutefois, pour l’heure, ni Konnie Touré ni Life Tv n’ont encore évoqué les raisons de la suppression de l’émission à grande audience « Life Week-end ».