Konnie Touré: ce rôle de Marie Paule Adjé dans son mariage avec Mahama Abdoul Fatah Cho

- Publicité-

A l’issue de son mariage coutumier le jeudi 27 avril 2023, la célèbre animatrice ivoirienne Konnie Toué a révélé l’important rôle joué par son amie Marie Paule Adjé dans son mariage avec Mahama Abdoul Fatah Cho.

Marie Paule Adjé est l’un des pions déclencheur de la connexion entre Konnie Touré et Mahama Abdoul Fatah Cho. L’animatrice de Life TV l’a reconnu publiquement le jeudi 27 avril 2023 lors de son mariage.

Selon les informations, Marie Paule n’est pas mariée mais elle a fait beaucoup pour que son amie soit heureuse. « Konnie dit que Marie Paule Adje a été pour beaucoup dans sa connexion avec son mari », a confié la presse ivoirienne.

- Publicité-

Une nouvelle diversement appréciée par les internautes qui pensent que Marie Paule Adjé est la matérialisation de la célèbre citation du poète et dramaturge italien Alessandro Manzoni qui écrivait au 19ème siècle que l’« Un des plus grands bonheurs de cette vie, c’est l’amitié ; et l’un des bonheurs de l’amitié, c’est d’avoir à qui confier un secret ».

Pour rappel, Konnie Touré s’est officiellement mariée jeudi dernier avec Mahama Abdoul Fatah Cho, un champion de Taekwondo qui a représenté à plusieurs reprises l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques.

Deux fois champion du monde du Grand Prix et cinq fois champion national britannique, Mahama, ivoiro-britannique de 33 ans est le fondateur de la Cho Time Academy, qui vise à avoir un impact positif sur la génération à venir.

- Publicité-

Articles similaires