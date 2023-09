Konnie Touré: ce qui surprend Emmanuelle Kéita dans son nouveau style vestimentaire

- Publicité-

Emmanuelle Kéïta a réagi au nouveau style vestimentaire de Konnie Touré lors de son émission « Mood’e by EK » diffusée le samedi 2 septembre.

Konnie Touré a créé la controverse en publiant une photo sur sa page Facebook mi-août, où elle portait un burkini assise dans une piscine. Ce changement de style vestimentaire a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Certains ont critiqué ce choix, tandis que d’autres l’ont félicitée d’adopter un look différent.

« Quand on aime vraiment un homme, on accepte toutes ses propositions. La grande sœur a complètement changé de tenue pour le bonheur de sa famille. Même à la plage, ma sœur est protégée. Que le Tout-Puissant Allah veille sur toi dans cette entreprise et te bénisse avec une progéniture digne. Je suis si fier de toi » a commenté un internaute.

Un style vestimentaire imposé à Konnie Touré ?

Le samedi 2 septembre, Emmanuelle Kéïta, l’animatrice de « Mood’e by EK », a partagé les différentes opinions des internautes concernant le nouveau style vestimentaire en évolution de Konnie Touré sur NCI.

Pendant l’épisode, l’influenceuse ivoirienne a également commenté l’évolution du style vestimentaire de l’épouse de l’ancien athlète de taekwondo britanno-ivoirien, Mahama Abdoul Fatah Cho, qui a récemment opté pour une tenue plus simple.

« Ce qui me surprend, c’est que plus les shorts du mari de Konnie deviennent courts, plus les robes de Konnie deviennent longues. C’est le problème. J’ai l’impression que des choses sont imposées à Konnie. Mais elle le fait volontairement, voulant être une bonne épouse pour son mari, et nous devons respecter cela », a décrypté Emmanuelle Kéita.

Silence assourdissant de Koonie Touré

Malgré les opinions exprimées par Emmanuelle Kéïta et les internautes sur son nouveau style vestimentaire, Konnie Touré elle-même reste insensible. Elle a choisi de ne pas répondre aux critiques de ses fans. Actuellement, elle profite d’une belle histoire d’amour avec son mari depuis leur mariage en avril à Abidjan.

