Koffi Olomide torse nu: qui est cette femme tatouée sur le bras du grand Mopao ? (vidéo)

Le chanteur conglais Koffi Olomidé a changé de look ce jeudi 11 août 2022. Mais ce qui attire l’attention est la femme tatouée en grand format sur son bras.

En matière de look, le chanteur congolais Koffi Olomidé ne rate aucune occasion pour faire parler de lui. Ce jeudi, en plus d’avoir opté pour un look peu ordinaire, il s’est affiché torse nu dévoilant son tatouage. Visiblement il s’agit d’une femme qui compte beaucoup pour lui.

A peine publiée sur les réseaux sociaux, le style vestimentaire de Papa Rappa n’a pas laissé les internautes indifférents à cause du tatouage sur son avant-bras. Il s’agit en effet de l’image d’une femme dont le visage n’est pas très visible avec des cheveux bien longs. Pour les internautes, il pourrait s’agir de sa fille Didistone ou de sa femme.

Koffi Olomidé célèbre sa femme

Il y a seulement quelques jours, la légende de la rumba congolaise Koffi Olomidé a renouvelé ses vœux de mariage à son épouse Aliane. Pour lui, malgré les accusations d’infidélité et les nombreux procès d’agressions sexuelles et séquestration sur quatre de ses ex-danseuses auxquelles il a dû faire face, sa femme a toujours été d’un soutien indéfectible.

C’et pourquoi, conscient de ce que sa femme a joué un grand rôle dans sa vie, le grand Mopao a décidé de célébrer celle dont le soutien ne lui a jamais fait défaut pendant 28 ans de mariage.

« Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Dieu. Je remercie aussi mes amis, ma famille et mes enfants. Je dis vraiment merci à ma femme. Ma femme m’a soutenu et m’a supportée pendant tout ce temps. J’imagine sa souffrance pendant tout ce temps où j’ai été calomnié et insulté, mais ne m’a pas abandonné depuis tout ce temps. C’est une grande dame« , avait-il indiqué. A l’en croire, elle est « comme la Winnie Mandela du Congo. Je lui dis merci mon amour« .