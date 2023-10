Koffi Olomidé: Kérozen brise le silence sur le retrait de leur clip de YouTube

- Publicité-

Le chanteur ivoirien Kerozen a évoqué les raisons du retrait du clip « Terminator » avec Koffi Olomidé de YouTube.

Alors que le public attend la sortie de son premier album intitulé « Puissance 10 », Kerozen a partagé le clip du single « Terminator », en featuring avec Koffi Olomidé sur YouTube. Mais très vite, le clip a été retiré de la plateforme.

Lors de son passage sur le plateau de l’émission « Willy à Midi », sur Life TV le lundi 2 octobre, Kerozen s’est prononcé sur ce retrait qui suscite des polémiques sur les réseaux sociaux. « Willy, je suis en orange, tu sais pourquoi ? C’est l’optimisme et la positivité. Arrive à l’homme ce que Dieu permet. On est ensemble, ne t’inquiète pas », a-t-il indiqué sans vouloir aller dans les détails.

« Non, je ne veux pas rentrer dans les détails. Le clip passe à la télé et à la radio, c’est le plus important », a-t-il clarifié sans convaincre. Interrogé sur son inspiration pour les chansons de galère, l’artiste n’a pas fait dans la dentelle.

« Je sais qu’il y a des jeunes de la Côte d’Ivoire, des mamans et bien d’autres personnes qui, rien qu’en écoutant mes chansons, trouvent le courage de se lever et de travailler. Alors, pourquoi devrais-je arrêter ? Pour eux, je ne lâcherai rien », a-t-il expliqué avec un air sérieux.