Kim Kardashian présente ses excuses à sa famille après son divorce avec Kanye West

Kim Kardashian est bien consciente des nombreux désagréments que son divorce avec Kanye West a créé à sa famille. Dans le dernier épisode de la téléréalité The Kardashians, la star a demandé amende honorable à sa famille pour la façon dont Kanye West les a traités durant leur relation.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le rappeur américain Kanye West et la star de téléréalité Kim Kardashian ont décidé de mettre un terme à leur relation après 7 ans de mariage. Alors que le divorce était parti pour être fait à l’amiable, tout a chamboulé le jour où le rappeur a ouvertement accusé son ex compagne de vouloir l’empêcher de voir ses enfants North, Saint, Chicago, et Psalm. Depuis ce moment, le lien entre les deux ex tourteaux s’est totalement détérioré et Kanye West ne rate la moindre occasion d’atomiser son ex y compris sa famille.

Lors de son passage dans le dernier épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian », la femme d’affaires s’est prononcée sur sa relation avec Kanye West. Elle a également profité de l’occasion pour présenter ses excuses à tous les membres de sa famille pour la façon dont ils ont été traités par Kanye West.

« Je reconnais l’impact que ma relation a eu sur ma famille, et que je n’ai jamais eu l’occasion de simplement dire : ‘Je suis désolé les gars’ (…) Pour une fois dans ma vie, je me sens forte. Je ne laisserai personne vous traiter, ou moi-même, de cette manière« , a-t-elle déclaré avec assurance.

Pour rappel, avant même la décision finale du tribunal en mars 2022, Kim Kardashian avait déjà tourné la page du père de ses enfants, au point d’officialiser sa relation avec le jeune comédien Pete Davidson.