Kim Kardashian et Jay-Z évincés: des milliardaires trop pauvres pour le club des super riches

- Publicité-

Kim Kardashian et Jay-Z ont été exclus du club des multimilliardaires selon le classement établi par le magazine « Forbes ». Cette exclusion est due au fait qu’ils ne figurent pas parmi les personnalités les plus fortunées.

La crise économique sévit sans distinction ! Même les milliardaires comme Kim Kardashian, Jay-Z et Tim Cook ne sont pas épargnés et se retrouvent exclus du prestigieux classement des 400 plus grandes fortunes américaines dressé par Forbes. Cependant, on pourrait penser que leur statut de milliardaires devrait les garantir une place dans ce classement, n’est-ce pas ?

Et pourtant, ce n’est pas le cas. La fortune de Jay-Z est estimée à 2,5 milliards de dollars, Kim Kardashian à 1,5 milliards de dollars, et Tim Cook à 1,8 milliards de dollars. Malgré ces chiffres impressionnants, ils ne sont pas considérés comme suffisamment riches pour rejoindre le club des 400. Même Donald Trump, dont la fortune est estimée à 2,6 milliards de dollars, et Oprah Winfrey, avec 2,8 milliards de dollars, ont été évincés de ce classement.

- Publicité-

Selon Forbes, en cette année 2023 où l’inflation continue de s’attaquer aux revenus des plus démunis et des classes moyennes, il faut désormais posséder au moins 2,9 milliards de dollars pour faire partie de l’élite des 400 plus grandes fortunes américaines. L’année précédente, ce seuil était fixé à 2,7 milliards de dollars.