Khalifa Sall n’est plus chef du mouvement Taxawu Sénégal

L’ex‑maire de Dakar et figure de l’opposition, Khalifa Sall, ne portera plus le titre de « chef de mouvement » de Taxawu Sénégal après le prochain congrès de la formation. La décision, présentée comme un choix organisationnel, intervient alors que le mouvement traverse une phase de recomposition marquée par des départs de cadres et des interrogations sur sa ligne stratégique.

Selon SeneNews, la direction de Taxawu Sénégal a acté que le poste de chef de mouvement tel qu’occupé jusqu’ici par Khalifa Sall ne sera plus maintenu dans sa forme actuelle. Ce changement doit être entériné lors d’un conclave dont le format a été revu, le congrès initialement envisagé les 9 et 10 mai au Grand Théâtre national ayant été réorganisé, notamment en raison de difficultés logistiques. Aucun nouveau titulaire à un poste équivalent n’a, pour l’heure, été officiellement annoncé.

Cette évolution intervient dans un contexte interne tendu pour Taxawu Sénégal. Ces derniers mois, le mouvement a été secoué par une série de démissions et de critiques publiques visant la gouvernance de Khalifa Sall, accusé par certains anciens proches de concentrer trop de pouvoirs et de ne pas suffisamment clarifier la stratégie du mouvement après la dernière séquence électorale. Des responsables locaux et nationaux ont quitté le navire, fragilisant l’implantation territoriale de Taxawu dans certains bastions urbains.

Figure centrale malgré tout

Malgré la fin annoncée de son statut formel de chef de mouvement, beaucoup insistent sur le fait que Khalifa Sall restera la figure centrale de Taxawu Sénégal. L’ancien maire de Dakar devrait voir son rôle se recentrer sur la définition de la stratégie politique nationale, la prise de position sur les grands dossiers et la reconstruction de son image dans le champ politique sénégalais, plutôt que sur la gestion quotidienne de l’appareil. Il a lui‑même récemment déclaré que son « temps d’observation » de 24 mois était terminé et qu’il comptait désormais s’exprimer plus directement sur la vie politique.

Dans un entretien accordé à la presse, Khalifa Sall a appelé ses responsables à « investir le terrain » et à renforcer le travail de proximité, tout en laissant entendre que Taxawu Sénégal devait tirer les leçons des dernières années et corriger certaines erreurs d’organisation. Il n’a toutefois pas détaillé la future architecture dirigeante du mouvement, ni précisé quel titre exact il pourrait porter à l’issue du congrès.

Pour les observateurs de la scène politique sénégalaise, cette reconfiguration de Taxawu Sénégal s’inscrit dans un moment de recomposition plus large de l’opposition, après les changements intervenus au sommet de l’État et les repositionnements des principales forces politiques.