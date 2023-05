Sénégal: Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civique et tacle Macky Sall

- Publicité-

Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a de nouveau dénoncé les accusations portées contre lui devant la presse. Alors qu’il doit bientôt comparaître dans deux procès en appel, il appelle à la désobéissance civique contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall.

Ousmane Sonko, leader du parti Pastef et candidat à l’élection présidentielle de 2024, est actuellement en proie à des ennuis judiciaires. Accusé de diffamation dans un procès en appel le 8 mai et d’agression sexuelle le 16 mai, il a de nouveau dénoncé les accusations portées contre lui lors d’une conférence de presse lundi dernier.

Mais ce n’est pas tout. Selon lui, il aurait également été victime d’une tentative d’assassinat le 16 mars dernier, alors qu’il se rendait au tribunal. Après avoir fait analyser des échantillons de sang à l’étranger, il affirme détenir des preuves de cette tentative.

Face à ces accusations, Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civique contre la justice sénégalaise et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall. Selon lui, la justice le persécute et il n’a plus l’obligation de la respecter. Il a déclaré : « La justice nous a fait trop de mal. Nous avons décidé d’engager une campagne de désobéissance civile vis-à-vis de cette justice. Parce que quand une justice est injuste, nous n’avons plus l’obligation de la respecter et a fortiori d’accepter de jouer son jeu ».

L’opposition sénégalaise est divisée face à cette situation. Khalifa Sall, qui fait partie des leaders de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, et le PDS de l’ancien président Abdoulaye Wade ont exprimé leur volonté de participer au dialogue politique. Cependant, Ousmane Sonko reste déterminé à faire face aux accusations portées contre lui et à mener sa campagne de désobéissance civique contre la justice sénégalaise.