Kerozen fait une folie: le chanteur ivoirien met en vente ses habits

Le chanteur ivoirien Kerozen va mettre en vente ses habits. La nouvelle a été annoncée sur sa page Facebook le jeudi 8 juin 2023.

Kerozen continue les folies après sa rencontre avec le quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo. Après la présentation de son maillot dédié par le footballeur portugais suivi de leur rencontre et même une grande caravane avec sa photo prise avec le joueur, c’est une vente aux enchères qui est annoncée.

En effet, dans une publication sur sa page Facebook jeudi dernier, Kerozen a décidé de vendre tous les vêtements et chaussures qu’il portait lors de sa rencontre avec Cristiano Ronaldo dont il est le plus grand fan.

« Très bientôt ces vêtements seront placés aux enchères . Cristiano Ronaldo, l’homme le plus célèbre de la planète y a laissé son parfum et ses empreintes indélébiles en les touchant », a lâché Kerozen. Selon lui, un riche indien, ami de Yannick Bery lui aurait déjà proposé une coquette somme pour les acquérir.

« Mais je préfère que ces trésors restent en terre africaine. Dans pas longtemps, nous donnerons plus de détails! À tantôt. NB: les fonds recueillis iront à plusieurs associations caritatives dont la la Fondation Kerozen, Fondation Children of Africa et bien d’autres », a-t-il conclu.

