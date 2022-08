Kenya: une quarantaine de nationalité exemptées de visa

Bien que le Kenya autorise presque tous les pays à faire une demande de visa électronique, certains en sont totalement exemptés.

L’entrée des voyageurs étrangers sur le territoire kenyan est subordonnée à un visa obligatoire. Mais à bien des égards, il y a des exceptions. En effet, 43 nationalités sont exemptées de visa kenyan. Cela signifie que les citoyens de ses pays n’ont pas besoin de visa pour se rendre au Kenya.

Ces pays sont: Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, Burundi, Cyprus, Darussalam, Dominica, Ethiopia, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Jamaica, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malaysia (For less than 30 days stay), Maldives, Mauritius, Namibia, Nauru, Papua New Guinea, Rwanda, St Kitts & Nevis, St Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Samoa, San Marino, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa (For less than 30 days stay), Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad & Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia et Zimbabwe.

Le visa Kenya expliqué

Depuis le 1er janvier 2021, il est demandé aux voyageurs d’obtenir un visa électronique avant l’arrivée au Kenya. Plus aucun visa n’est délivré à l’arrivée au Kenya, ni dans les représentations kenyanes.

Cet e-Visa permet d’entrer dans le pays une fois pour un séjour tourisme ou affaires ou d’une durée maximale de 90 jours ou un transit jusqu’à 48 heures. Le délai moyen d’obtention du e-Visa est de 03 jours pour un départ urgent. Les enfants de 16 ans sont exemptés de demande et devront seulement présenter leurs papiers d’identité.

Conditions et exigences de l’e-visa Kenya

Les voyageurs qui souhaitent demander un visa pour le Kenya doivent répondre à un certain nombre de conditions. Celles-ci peuvent être réparties en deux catégories : les conditions importantes lors de la demande et les conditions qui sont d’application lors du voyage au Kenya.

Conditions d’application pour l’e-visa Kenya :

Tous les voyageurs (enfants inclus) doivent détenir leur propre passeport. Celui-ci doit avoir une durée de validité d’au moins 6 mois au moment de l’arrivée et contenir au moins une page vierge.

Il n’est permis d’arriver au Kenya que dans l’un des 10 aéroports, des 10 ports maritimes ou des 11 postes frontaliers sélectionnés indiqués sur la page des conditions pour le visa Kenya.

Avant de soumettre la demande de visa Kenya, les dates d’arrivée et de départ doivent être connues et le premier hébergement au Kenya doit déjà être réservé.

L’un des documents ci-dessous doit être fourni en ligne : Une confirmation de réservation d’un hôtel ou d’un complexe hôtelier ou une lettre d’invitation d’une personne ayant la nationalité kenyane et un scan/photo du passeport ou de la carte d’identité de cette personne.



Conditions d’application pour les voyageurs pendant leur séjour au Kenya :

Les voyageurs doivent imprimer leur e‑visa Kenya, les réservations du vol retour ou de transit, ainsi que la réservation du premier hébergement et conserver ces imprimés avec leur passeport durant leur voyage et leur séjour.

Les voyageurs peuvent entrer une seule fois au Kenya avec leur visa, pour un séjour de 90 jours maximum.

Les voyageurs ne peuvent pas entrer en fonction chez un employeur kényan sans autorisation explicite.

Les voyageurs ne doivent pas constituer une menace pour la sécurité et le maintien de l’ordre public au Kenya.

Chaque voyageur ayant la nationalité française ou belge doit faire une demande de (e-)visa, excepté les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans inclus voyageant au Kenya avec leurs parents. Il n’est pas nécessaire non plus de soumettre une demande s’il est seulement question d’une escale au Kenya, pendant laquelle les voyageurs ne quitteront pas l’aéroport.

La procédure compte trois étapes simples. Pour commencer, vous remplissez le formulaire de demande de visa Kenya. Ensuite, vous effectuez le paiement de l’e-visa par, entre autres, Carte Bancaire, carte Visa, Mastercard ou PayPal. Enfin, une photo d’identité, un scan du passeport, une confirmation de l’hébergement (ou, si vous séjournez chez des amis ou de la famille, une lettre d’invitation et un scan/photo du passeport ou de la carte d’identité de la personne à qui vous rendez visite) sont demandés.

Une fois que la demande a été soumise dans son intégralité, elle sera vérifiée pour s’assurer qu’elle est complète et qu’elle ne contient pas d’erreurs courantes. En cas de soupçon d’erreurs ou d’omissions, vous serez immédiatement contacté afin de pouvoir corriger la demande. Après l’octroi du visa, le Kenya sera envoyé par e‑mail.

Dois-je encore prendre en compte le coronavirus ?

Les mesures en vigueur contre le coronavirus ont été modifiées de nombreuses fois. Il est donc conseillé de lire la page concernant les mesures actuelles contre le Covid-19 au Kenya bien en avance ainsi que juste avant votre départ.