Kenya: un étudiant jugé, pour avoir envoyé les photos intimes de sa « sugar mummy » à son mari

Lundi 14 février, Stephen Wanjohi Kamande, un étudiant Kenyan de 21 ans, a été inculpé lundi devant un tribunal de Nairobi pour avoir envoyé au mari d’une femme mariée des photos prétendument prises lors d’un moment intime avec cette dernière.

« Vous êtes accusé d’avoir, aux diverses dates, dans un lieu inconnu, publié sciemment de fausses informations avec les mots « unasemanga uko na bibi » en utilisant votre compte Facebook Steven Kamande à Joel Thuo Mwangi en sachant qu’elles étaient fausses et calculées pour provoquer la peur et la panique chez Joel et sa famille », peut-on lire dans l’acte d’accusation.

Stephen Wanjohi Kamande, aurait commis l’infraction entre le 1er mai 2021 et le 14 janvier 2022. Le jeune homme a également été accusé d’avoir menacé de tuer Esther Nduta et toute sa famille. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution.