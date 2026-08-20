Kenya : Mdundo mise sur les opérateurs télécoms pour rémunérer les artistes

Basée à Nairobi et lancée au Kenya en 2012, la plateforme musicale Mdundo mise sur les opérateurs télécoms pour distribuer des titres africains et rémunérer leurs ayants droit, dans des marchés où les cartes bancaires et les connexions stables restent inégalement accessibles.

Dans son rapport annuel 2024-2025, publié en septembre 2025, l’entreprise indique avoir versé plus de 4,8 millions de couronnes danoises de redevances aux artistes et autres détenteurs de droits. Ce montant équivalait à environ 750 000 dollars au taux de change de la période.

Les derniers résultats semestriels disponibles montrent toutefois une activité sous pression. Sur les six mois achevés en décembre 2025, le chiffre d’affaires a reculé de 25,5 % sur un an, à 4,4 millions de couronnes danoises, selon les données de l’entreprise rapportées par Business Daily Africa.

Sur la même période, Mdundo a enregistré 9,9 millions de paiements d’abonnement effectués par environ 906 000 clients uniques. Ce chiffre ne correspond pas à des millions d’abonnés distincts : une même personne peut effectuer plusieurs paiements quotidiens ou hebdomadaires.

Des abonnements intégrés aux factures téléphoniques

Le modèle payant repose largement sur la facturation par les opérateurs mobiles. Dans ses rapports, Mdundo cite notamment Safaricom au Kenya, Vodacom en Tanzanie, MTN dans plusieurs marchés africains et Airtel au Nigeria. Les utilisateurs peuvent acheter un accès journalier ou hebdomadaire directement depuis leur téléphone, sans carte bancaire.

À la fin de l’exercice 2024-2025, Mdundo distribuait son offre premium par l’intermédiaire de huit opérateurs représentant ensemble plus de 352 millions de clients potentiels. Ce nombre mesure la portée commerciale des partenaires télécoms, et non l’audience effective de la plateforme.

Le service conserve en parallèle une offre financée par la publicité et permet l’écoute ou le téléchargement de musique sur des appareils peu puissants. L’accès hors ligne réduit la consommation de données et facilite l’usage dans les zones où la connexion est intermittente.

Selon la politique de rémunération publiée par Mdundo, les recettes éligibles tirées de la publicité, des licences et des abonnements sont partagées à parts égales entre la plateforme et les fournisseurs de contenus. Les paiements sont effectués deux fois par an, en janvier et en juillet, en fonction notamment des téléchargements enregistrés.

Le catalogue comptait, en juin 2025, environ 839 000 titres fournis directement par des artistes et 3,9 millions de morceaux internationaux sous licence. L’entreprise dit concentrer ses investissements sur les répertoires africains locaux, dont le highlife, le fuji, le bongo flava et plusieurs genres kényans.

Pour l’exercice 2025-2026, la direction a fait de la fiabilité de la facturation télécom et de la diversification vers les portefeuilles numériques, les cartes et les abonnements de la diaspora ses principales priorités opérationnelles.