Kenya : 400 millions $ d’urgence de la Banque mondiale attendus sous six semaines

Le Kenya devrait avoir accès à environ 400 millions de dollars de financement d’urgence de la Banque mondiale dans un délai d’environ six semaines, afin de faire face aux risques liés à El Niño, à la menace régionale d’Ebola et aux prix élevés de l’énergie. Le mécanisme doit être finalisé entre Nairobi et l’institution financière internationale avant tout décaissement.

Le financement passerait par la Rapid Response Option (RRO), un dispositif qui permet à un pays de réaffecter rapidement une partie des fonds non encore décaissés de son portefeuille de projets de la Banque mondiale lorsqu’une crise éligible survient. Selon Reuters, le Kenya a demandé l’activation de cette facilité après la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

La Banque mondiale a confirmé soutenir les autorités kényanes dans la finalisation d’un cadre permettant un accès rapide aux ressources en cas de crise ou d’urgence éligible, notamment en lien avec El Niño et les tensions au Moyen-Orient. Le montant final dépendra toutefois du solde non décaissé disponible au moment où le dispositif sera achevé.

Le portefeuille de projets de la Banque mondiale au Kenya dépasse 7 milliards de dollars, dont environ 3 milliards ont déjà été décaissés ou engagés. Le mécanisme RRO permet généralement de mobiliser jusqu’à 10 % des financements non décaissés, ce qui place l’enveloppe potentielle kényane autour de 400 millions de dollars, soit environ 51,8 milliards de shillings kényans.

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El Niño, Ebola et énergie parmi les risques visés

Le financement est conçu pour renforcer la capacité de réponse à plusieurs chocs simultanés. El Niño pourrait affecter l’agriculture, les ressources en eau et les infrastructures, tandis que la circulation du virus Ebola dans la région accroît les besoins de préparation du système de santé kényan. Les prix élevés de l’énergie continuent également de peser sur les finances publiques et sur l’activité économique.

La Banque mondiale et le Kenya finalisent parallèlement un Contingency Emergency Response Project, qui doit préciser les conditions d’utilisation des fonds. D’après Reuters, le conseil d’administration de l’institution a déjà validé les projets servant de base à la Rapid Response Option, ouvrant la voie à une mobilisation une fois le cadre achevé.

La Banque mondiale présente la RRO comme un outil de réponse rapide permettant aux pays de redéployer jusqu’à 10 % de leurs financements non décaissés issus de prêts d’investissement ou de programmes axés sur les résultats. L’objectif est de disposer de liquidités rapidement sans attendre la mise en place d’un nouveau prêt classique lorsque survient une crise.

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Pour le Kenya, cette marge de financement intervient alors que le service de la dette réduit l’espace budgétaire disponible. L’enveloppe attendue doit donc servir de réserve de réaction face à des chocs sanitaires, climatiques ou énergétiques, plutôt que de financement général du budget.