RDC : Ivanhoe porte l’estimation de Makoko à 12 millions de tonnes de cuivre

Ivanhoe Mines a annoncé le 8 septembre à Kolwezi une hausse de 30 % du cuivre contenu estimé dans le district de Makoko, au sein du projet Western Forelands, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo (RDC). Après environ 64 000 mètres de forages supplémentaires depuis mai 2025, le groupe canadien évalue désormais Makoko à près de 12 millions de tonnes de cuivre contenu.

L’estimation actualisée attribue au district de Makoko 34 millions de tonnes de ressources indiquées à une teneur moyenne de 2,66 % de cuivre, ainsi que 612 millions de tonnes de ressources présumées à 1,80 %, avec une teneur de coupure de 1 %. Ces deux catégories n’ont pas le même niveau de confiance géologique et la plus grande part du cuivre contenu reste classée dans la catégorie présumée.

Ivanhoe prévoit d’intensifier les travaux dès le quatrième trimestre 2026 avec 120 000 mètres supplémentaires de forage intercalaire, à réaliser jusqu’à la fin de 2027. L’objectif annoncé est de convertir entre 30 % et 40 % du cuivre actuellement classé comme ressource présumée vers la catégorie indiquée, en ciblant notamment les zones les moins profondes.

La société précise qu’environ 60 000 mètres de forages réalisés en 2026 n’ont pas été intégrés à l’estimation publiée cette semaine, car le calcul repose sur les résultats disponibles au 31 mars. Une nouvelle mise à jour des ressources est donc attendue en 2027.

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Une étude de cadrage prévue au premier trimestre 2027

Ivanhoe Mines prévoit de lancer au premier trimestre 2027 une étude de cadrage destinée à examiner les premières options de développement de Makoko. Le groupe étudie une combinaison de fosses à ciel ouvert peu profondes et d’exploitation souterraine, avec des travaux préparatoires déjà engagés sur le terrain, notamment des routes d’accès, des clôtures et des études environnementales de référence.

Le district de Makoko fait partie du vaste portefeuille d’exploration Western Forelands, qui couvre 2 426 kilomètres carrés à proximité du complexe cuprifère de Kamoa-Kakula. Ivanhoe affirme avoir identifié, avec Kamoa-Kakula, Makoko et Kiala, plus de 55 millions de tonnes de cuivre contenu dans cette zone du Copperbelt d’Afrique centrale.

L’augmentation de l’estimation ne constitue toutefois pas encore une réserve minière prouvée. Les ressources présumées doivent faire l’objet de forages et d’études supplémentaires avant de pouvoir être converties en catégories de confiance supérieure, et Makoko ne dispose à ce stade ni d’une décision finale d’investissement ni d’un calendrier de mise en production.