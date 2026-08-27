RDC : Kamoa-Kakula reçoit 30 MW continus d’une centrale solaire avec batteries

Le complexe minier de Kamoa-Kakula, près de Kolwezi, en République démocratique du Congo, dispose désormais d’une alimentation de base de 30 MW issue d’une centrale solaire photovoltaïque couplée à des batteries, mise en exploitation commerciale le 12 août 2026 pour Kamoa Copper.

CrossBoundary Energy a annoncé publiquement cette mise en service le 25 août. L’installation doit sécuriser une partie de l’approvisionnement électrique du site minier, dans une zone où les industriels restent exposés aux limites des réseaux.

Le dispositif associe 233 MWp de solaire photovoltaïque à un système de batteries de 123 MVA, pour 526 MWh de stockage. Il est dimensionné pour fournir en continu au moins 30 MW au complexe de Kamoa-Kakula.

Le projet avait fait l’objet d’une annonce le 3 avril 2025, lors de la signature du contrat d’achat d’électricité entre Kamoa Copper et CrossBoundary Energy. CrossBoundary Energy présente par ailleurs une disponibilité annuelle garantie de 95 % pour cette alimentation de base.

Ivanhoe Mines indiquait le 29 juillet 2026 qu’une première tranche de 15 MW avait déjà été livrée en juillet et que l’ensemble des deux installations solaires avec batteries du complexe devait porter l’alimentation continue à 60 MW au troisième trimestre 2026.