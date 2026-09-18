Zambie : KCM redémarre sa fonderie après 106 jours d’arrêt

Konkola Copper Mines a redémarré sa fonderie de Nchanga, en Zambie, après 106 jours d’arrêt, avec la coulée d’une première anode de cuivre annoncée le 17 septembre 2026. L’installation revient ainsi en production après un programme de réhabilitation plus long que prévu.

KCM indique avoir investi 40 millions de dollars dans les travaux de remise à niveau de la fonderie. L’arrêt avait initialement été programmé pour 60 jours, mais il a été prolongé afin d’achever des opérations supplémentaires de reconstruction et de maintenance sur des équipements critiques.

Selon l’entreprise, la fonderie dispose actuellement d’une capacité de 300 000 tonnes. Le directeur général adjoint de KCM, Satish Kumar, a demandé aux équipes de maintenir une discipline stricte d’exploitation et de maintenance afin de préserver les équipements remis en état et la fiabilité de l’installation.

Le chantier avait débuté fin mai. Lors de l’annonce de l’arrêt, KCM avait expliqué que les travaux devaient améliorer l’efficacité opérationnelle, la fiabilité et les performances de production à long terme. Plus de 1 000 employés et prestataires avaient été mobilisés sur le programme de maintenance.

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La remise en service intervient dans un secteur où les capacités de traitement ont pesé sur la production zambienne. En juin, le gouvernement avait prolongé jusqu’au 30 septembre la suspension d’une taxe de 10 % sur les exportations de concentrés de cuivre afin de permettre aux producteurs d’écouler des stocks accumulés pendant les arrêts prolongés de plusieurs fonderies.

KCM a produit 80 215 tonnes de cuivre en 2025, selon les données du ministère zambien des Mines citées par Reuters, et vise 300 000 tonnes par an à l’horizon 2030. La Zambie ambitionne de porter sa production nationale de 890 346 tonnes en 2025 à 3 millions de tonnes en 2031.