Nigeria : l’IPO de Dangote sature plusieurs plateformes d’investissement

L’afflux d’investisseurs vers l’introduction en Bourse de Dangote Petroleum Refinery a provoqué des perturbations sur plusieurs plateformes numériques au Nigeria, dont Bamboo, Cowrywise et InvestNaija, selon Reuters. L’opération ouverte le 14 septembre vise à lever 2,15 billions de nairas, soit environ 1,6 milliard de dollars.

Bamboo a enregistré un trafic multiplié par dix dans les trente minutes suivant l’ouverture des souscriptions. Cette hausse a perturbé ses propres systèmes ainsi que certains services de prestataires tiers. Les plateformes concernées avaient pour l’essentiel rétabli leurs services après les premières difficultés.

L’offre porte sur 4,1 milliards d’actions proposées à 525 nairas l’unité. La souscription minimale est fixée à dix actions, soit 5 250 nairas, ce qui place le ticket d’entrée à quelques dollars et élargit l’accès aux investisseurs particuliers.

L’IPO de Dangote est présentée comme la plus importante offre publique d’actions jamais lancée en Afrique. Le groupe veut attirer un large nombre d’épargnants nigérians vers le marché boursier, alors que des millions de souscriptions sont attendues.

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La Securities and Exchange Commission du Nigeria a demandé aux investisseurs d’utiliser uniquement les agents et plateformes officiellement agréés. Le régulateur recommande aussi de vérifier l’authenticité des liens avant de communiquer des données personnelles ou financières et de se méfier des sollicitations promettant des allocations garanties.

La période de souscription doit se terminer le 13 octobre 2026. Selon les documents de l’opération relayés par Reuters, les actions doivent ensuite commencer à être négociées sur le Nigerian Exchange vers la fin novembre.