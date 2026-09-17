Maroc : 405 millions d’euros de prêts pour la LGV et la formation professionnelle

Le Maroc et la Banque africaine de développement ont signé jeudi 17 septembre à Rabat deux accords de prêt totalisant 405 millions d’euros, dont 205 millions pour les infrastructures ferroviaires du corridor Kénitra-Marrakech et 200 millions pour la formation professionnelle.

Le prêt ferroviaire financera le Projet d’appui au développement des infrastructures ferroviaires. L’opération doit renforcer la capacité et la performance de l’axe Kénitra-Marrakech par l’extension de la ligne à grande vitesse et la modernisation des infrastructures existantes.

Les 200 millions d’euros restants sont destinés au programme Cap Compétences 2030. Le dispositif doit diversifier l’offre de formation professionnelle, numériser les services, développer l’apprentissage et améliorer les mécanismes d’insertion sur le marché du travail, avec une attention particulière aux jeunes et aux femmes.

Les deux accords ont été signés par Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, et Achraf Tarsim, responsable-pays de la Banque africaine de développement au Maroc. Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ainsi que le directeur général de l’Office national des chemins de fer, Mohamed Rabie Khlie, ont assisté à la cérémonie.

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Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement avait approuvé le financement de Cap Compétences 2030 le 21 mai, puis celui du projet ferroviaire le 8 juillet. La signature du 17 septembre transforme ces deux approbations en accords de prêt entre l’institution et le Royaume.

La Banque africaine de développement indique avoir mobilisé plus de 15 milliards d’euros au Maroc depuis 1978 dans plus de 150 projets couvrant notamment les transports, l’emploi, l’eau, l’agriculture, l’énergie et le développement humain.