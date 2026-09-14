Ghana : 1,7 milliard $ pour l’autoroute Accra-Kumasi, 175,6 km dégagés

Les ingénieurs des forces armées ghanéennes ont achevé le dégagement de 175,6 kilomètres d’emprise pour la future autoroute Accra-Kumasi, qui doit relier les deux principales métropoles du pays. La remise officielle du corridor au gouvernement est prévue lundi 14 septembre à Kwaso, près d’Ejisu, dans la région Ashanti, sous la présidence de John Dramani Mahama .

Le projet porte sur une autoroute moderne à six voies annoncée sur 198,7 kilomètres. Dans son budget 2026, le gouvernement ghanéen indique que le nouveau tracé doit ramener la distance entre Accra et Kumasi d’environ 250 à 198,7 kilomètres.

Le financement constitue l’un des éléments les plus avancés du dossier. Le ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, avait annoncé au Parlement que 1,7 milliard de dollars avaient été déposés au 22 juillet sur un compte dédié à la Banque du Ghana. Ces fonds sont réservés au projet et doivent être utilisés après l’attribution du marché principal de construction.

Le dégagement de l’emprise a été réalisé en 19 semaines, soit une semaine avant le calendrier initial de 20 semaines. Les équipes du génie militaire ont travaillé sur un corridor traversant des zones de végétation dense et des terrains difficiles, selon les informations publiées après l’achèvement des opérations.

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Un axe central du programme Big Push

L’autoroute Accra-Kumasi figure parmi les projets structurants du programme d’infrastructures Big Push. Le budget 2026 du Ghana présente cette liaison comme la première autoroute moderne bidirectionnelle de classe A à six voies du pays et prévoit une réduction de près de 40 % des coûts de transport sur le corridor.

Les projections officielles tablent également sur un temps de trajet réduit de moitié entre Accra et Kumasi et sur plus de 30 000 emplois directs et indirects pendant la phase de construction. Ces estimations figurent dans le document budgétaire présenté au Parlement.

Le projet doit intégrer huit grands échangeurs, trois ponts majeurs sur les rivières Birim et Pra, quatre aires de services ainsi que deux grandes gares de péage équipées de systèmes automatisés. Le gouvernement avait annoncé en juillet que les études de faisabilité et les études d’ingénierie détaillées devaient être finalisées avant le lancement de la procédure de passation du marché principal.

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Le tracé prévu doit relier la capitale à la région Ashanti en passant par les régions du Grand Accra et de l’Est, sur un nouvel alignement distinct de l’axe routier actuel.