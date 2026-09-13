Kenya : des milliers de partisans à Nairobi, Sifuna appelle l’opposition à s’unir

Des milliers de partisans du mouvement d’opposition Linda Mwananchi se sont rassemblés dimanche 13 septembre à Nairobi, au terme d’une journée de mobilisation conduite par le sénateur Edwin Sifuna. Devant ses soutiens, l’élu a appelé les principales forces d’opposition à construire un front commun avant l’élection présidentielle de 2027.

La mobilisation a commencé par une visite à l’église All Saints Cathedral, dans le centre de Nairobi, avant de traverser plusieurs quartiers et marchés de la capitale. Des foules ont ensuite convergé vers Jacaranda Grounds, dans l’est de la ville, où les responsables du mouvement ont pris la parole. L’AFP a constaté une forte présence policière et décrit un rassemblement resté globalement calme.

Edwin Sifuna a affirmé que battre William Ruto nécessiterait une coordination entre les différentes composantes de l’opposition. Il a notamment cité Kalonzo Musyoka et l’ancien vice-président Rigathi Gachagua parmi les responsables avec lesquels il souhaite avancer, tout en réaffirmant son intention de briguer la présidence en 2027.

Le rassemblement a réuni plusieurs figures politiques, dont le gouverneur de Siaya James Orengo, le député Babu Owino, le gouverneur de Trans Nzoia George Natembeya, ainsi que plusieurs sénateurs et députés. Le mouvement Linda Mwananchi mène depuis plusieurs mois des tournées dans différents comtés afin d’élargir sa base politique à l’approche des prochaines élections générales.

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La mobilisation de Nairobi intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des activités politiques au Kenya. La veille, la police avait annoncé des restrictions dans le quartier central des affaires, tout en indiquant qu’elle assurerait la sécurité des activités autorisées. Les organisateurs avaient maintenu leur itinéraire vers Jacaranda Grounds, où le rassemblement principal était prévu dimanche après-midi.

Le site officiel de Linda Mwananchi recense une série de rassemblements organisés depuis février 2026, dont un précédent passage à Nairobi le 27 mars. Le mouvement se présente comme une plateforme de mobilisation citoyenne et politique et poursuit ses tournées à l’échelle nationale avant les élections générales de 2027.