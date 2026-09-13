Soudan : l’envoyé britannique appelle à stopper la guerre et à ouvrir un dialogue inclusif

Le président du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a reçu samedi 12 septembre à Khartoum l’envoyé spécial britannique Richard Crowder pour des échanges centrés sur l’arrêt de la guerre et la relance d’un processus politique. Le diplomate britannique a présenté la protection des vies et la fin de la souffrance humanitaire comme des priorités.

Selon le Conseil souverain soudanais, Richard Crowder a plaidé pour un dialogue conduit et assumé par les Soudanais, dans le cadre d’un processus politique inclusif et transparent représentant les acteurs du pays et ceux établis à l’étranger.

Le représentant britannique a également salué les initiatives portées par les parties concernées et les assurances données par les autorités soudanaises sur les conditions de participation au dialogue. Il a évoqué les destructions causées par la guerre, les déplacements de civils et les préoccupations formulées par les mécanismes internationaux au sujet des violations du droit humanitaire.

Cette rencontre intervient après plusieurs consultations diplomatiques menées à Khartoum. Le 9 septembre, Abdel Fattah al-Burhan avait reçu une délégation du mécanisme international de la Quintette, qui réunit les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne, la Ligue arabe et l’IGAD, pour discuter des efforts de paix et du processus politique.

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Richard Crowder occupe depuis septembre 2024 les fonctions de chef du bureau britannique pour le Soudan et de représentant spécial du Royaume-Uni pour le pays. Londres avait déjà indiqué que son représentant devait soutenir les efforts en faveur d’une issue politique au conflit et de la protection des civils.