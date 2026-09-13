Sénégal : Diomaye Faye quitte Dakar pour Washington puis Abu Dhabi

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar dimanche 13 septembre à destination de Washington, première étape d’un déplacement qui doit ensuite le conduire à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le voyage se déroule du 14 au 17 septembre et porte notamment sur le renforcement des partenariats économiques et financiers du Sénégal .

À Washington, le chef de l’État doit effectuer une visite de travail les 14 et 15 septembre. Les échanges annoncés doivent porter sur les relations avec les partenaires américains et sur les priorités de coopération économique et financière entre les deux pays.

Bassirou Diomaye Faye doit ensuite se rendre à Abu Dhabi les 16 et 17 septembre pour une visite officielle. Cette étape vise à renforcer les relations bilatérales avec les Émirats arabes unis et les partenariats dans des secteurs prioritaires pour le développement du Sénégal.

La Présidence sénégalaise avait annoncé les deux étapes lors du Conseil des ministres du 10 septembre. L’Agence de presse sénégalaise a également rapporté le calendrier officiel, avec deux jours à Washington suivis de deux jours à Abu Dhabi.

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Le déplacement intervient après la réception, le 4 septembre à Dakar, d’une délégation émiratie conduite par le ministre du Commerce extérieur Thani Al Zeyoudi. Les échanges avaient porté sur des projets dans l’énergie, les mines et les infrastructures portuaires, selon les services de communication de la Présidence cités par Le Soleil.

Le retour de Bassirou Diomaye Faye à Dakar est annoncé pour jeudi 17 septembre, au terme de cette tournée.