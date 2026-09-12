Sénégal : Sonko appelle à un dialogue loyal avec Bassirou Diomaye Faye

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a appelé à un « dialogue loyal » avec le président Bassirou Diomaye Faye , après la déclaration de politique générale présentée le 8 septembre par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô devant les députés.

À la clôture de la session extraordinaire, l’ancien Premier ministre a défendu l’autonomie du Parlement tout en écartant une confrontation permanente entre les institutions. Il a estimé que les désaccords entre la présidence, le gouvernement et la majorité parlementaire doivent rester compatibles avec le respect de la Constitution et de la légitimité de chaque institution.

Cette prise de position intervient alors que des députés de Pastef, majoritaires à l’Assemblée nationale, ont exprimé des réserves sur plusieurs orientations du gouvernement, notamment sur la méthode retenue pour traiter la dette publique et sur la relation avec le Fonds monétaire international. Aucun vote de confiance n’a toutefois été demandé à l’issue de la déclaration de politique générale.

Ousmane Sonko a également insisté sur la fonction de contrôle du Parlement. Dans son discours, il a affirmé que l’Assemblée devait soutenir les mesures conformes à l’intérêt national, proposer des améliorations lorsque cela est nécessaire et s’opposer aux décisions qu’elle juge contraires aux priorités du pays.

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Le Conseil des ministres du 10 septembre a de son côté confirmé le maintien du cap fixé par le référentiel Sénégal 2050. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre de veiller à l’exécution des réformes annoncées, avec un accent sur le pouvoir d’achat, les finances publiques et l’efficacité des services de l’État.

Le gouvernement doit désormais transmettre plusieurs textes au Parlement dans un calendrier resserré. Le communiqué officiel du Conseil des ministres prévoit notamment le dépôt du projet de loi de finances rectificative 2026 au plus tard le 15 septembre et la présentation du projet de loi de finances pour 2027 au Conseil des ministres le 30 septembre.