Sénégal : Bassirou Diomaye Faye limoge le patron de la Direction de la Santé, proche d’Ousmane Sonko

Le mercredi 15 avril 2026, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a décidé, lors d’un Conseil des ministres, de remplacer le directeur général de la Santé, le professeur Ousmane Cissé. Après dix-neuf mois à la tête de l’administration sanitaire nationale, celui qui est considéré comme un proche du Premier ministre Ousmane Sonko quitte ses fonctions au profit de Youssouph Tine, ancien directeur régional de la santé à Ziguinchor, en Casamance.

La décision a suscité une vive réaction au sein des équipes du Pastef. La section qui regroupe les cadres du mouvement dans le secteur de la santé s’est élevée contre ce qu’elle considère comme une éviction sans justification et une mesure prise de manière brutale, estimant que le départ du professeur Cissé n’est ni expliqué ni acceptable.

Les responsables de cette composante du parti vont plus loin en pointant du doigt le ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, qu’ils accusent de vouloir écarter des militants du Pastef des postes ministériels. Contacté, le ministère n’a pour l’instant formulé aucun commentaire public sur ces accusations ni sur le remaniement.

Outre les protestations politiques, certaines sources évoquent également des démêlés judiciaires impliquant le neurologue : une affaire relative à des injures en ligne le mettant en conflit avec le directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec circule comme possible élément ayant pesé dans la décision. Le caractère militant d’Ousmane Cissé au sein du Pastef alimente naturellement les interrogations sur la nature — politique ou administrative — du remplacement.

La présidence dément toute logique partisane

Du côté de la présidence, Bassirou Dieng, chargé de la communication pour la coalition « Diomaye président », rejette l’idée d’un mouvement à coloration politique. Il souligne que si des motivations partisanes guidaient ces nominations et révocations, l’impact se ferait sentir sur un nombre beaucoup plus élevé de cadres. Il rappelle également que la Constitution confère au président le pouvoir de nommer et de révoquer les responsables de l’administration.

Ce départ s’inscrit dans une série de remaniements qui ont récemment touché des personnalités proches d’Ousmane Sonko : le 18 février dernier, Bassirou Kébé a été débarqué de la direction de la SN-HLM, et en mars la présidence du conseil d’administration du Grand Théâtre a été confiée à un autre titulaire en remplacement du rappeur Kilifeu. Ces mouvements, tous impliquant des figures réputées proches du Premier ministre, ont relancé le débat sur les liens entre l’appareil d’État et le parti au pouvoir.