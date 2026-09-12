Sierra Leone : Bio veut des réformes électorales inclusives avant 2028

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a appelé à accélérer des réformes constitutionnelles et électorales inclusives avant les élections de 2028, lors d’une réunion avec les partenaires au développement tenue jeudi 10 septembre à Freetown.

Le chef de l’État a cité parmi les priorités le renforcement des institutions électorales, la crédibilité de l’inscription des électeurs, la transparence de la gestion des résultats et l’efficacité du règlement des contentieux électoraux.

Julius Maada Bio a demandé que ces réformes soient conduites dans le cadre d’un processus national, alors que les règles électorales ont fait l’objet de vifs débats politiques ces dernières semaines.

Le Parlement a approuvé en août une réforme constitutionnelle contestée qui abaisse notamment le seuil national requis pour remporter la présidentielle et introduit la représentation proportionnelle pour les élections législatives. Des députés du principal parti d’opposition, l’All People’s Congress, avaient quitté l’hémicycle pendant le vote.

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Le texte prévoit également un quota de 30 % de femmes dans les postes de leadership politique. Pour éviter un second tour de la présidentielle, un candidat devra aussi recueillir au moins 20 % des suffrages dans les deux tiers des districts.

Lors de la réunion de Freetown, le président Bio a également lié le chantier électoral à l’objectif de réconciliation nationale et appelé les responsables politiques à rejeter la violence, l’intolérance et les divisions régionales.