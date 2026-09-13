Afrique du Sud : le comité Mkhwanazi demande un nouveau délai pour son rapport

Le comité ad hoc du Parlement d’ Afrique du Sud chargé d’enquêter sur les allégations formulées par le commissaire provincial de la police du KwaZulu-Natal, le lieutenant-général Nhlanhla Mkhwanazi, a demandé à la présidente de l’Assemblée nationale, Thoko Didiza, un nouveau délai pour finaliser son projet de rapport, a annoncé le Parlement le 11 septembre.

L’échéance précédente expirait le 11 septembre. Le président du comité, Molapi Soviet Lekganyane, a expliqué que les députés devaient encore examiner un volume important de témoignages oraux, de documents et de déclarations sous serment avant d’arrêter leurs conclusions.

Le comité travaillait encore la veille sur le projet de rapport lors de délibérations annoncées par le Parlement. Ses membres étaient engagés dans une lecture détaillée des contributions reçues et dans la formulation des recommandations et conclusions destinées au rapport préliminaire.

Le comité a été constitué après les déclarations faites en juillet 2025 par Nhlanhla Mkhwanazi sur de possibles ingérences politiques, des faits de corruption et l’infiltration d’acteurs criminels dans certaines composantes de la police et du système de justice pénale. Ces éléments restent des allégations examinées dans le cadre du contrôle parlementaire.

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La demande adressée à Thoko Didiza ne vaut pas, à elle seule, prolongation du mandat. Dans son annonce du 11 septembre, le Parlement indiquait qu’une nouvelle échéance serait communiquée après l’examen formel de la requête par la présidente de l’Assemblée nationale.

Le rapport devra encore être finalisé avant sa présentation à l’Assemblée nationale. Le Parlement avait fixé au 11 septembre 2026 l’échéance précédente du comité.