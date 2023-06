Le président Julius Maada Bio réélu pour un second mandat en Sierra Leone

Le président Julius Maada Bio a remporté un second mandat à la tête de la Sierra Leone lors des élections du 24 juin, selon l’annonce officielle de la commission électorale. Son principal adversaire, Samura Kamara, conteste les résultats, dénonçant une menace pour la jeune démocratie du pays.

Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat en Sierra Leone, dès le premier tour des élections présidentielles. Avec 56,17% des voix, il a obtenu une victoire décisive, selon Mohamed Kenewui Konneh, chef de la commission électorale. Lors d’une conférence de presse, Konneh a déclaré que Maada Bio était certifié président élu de la Sierra Leone pour le mandat à venir.

Son principal rival, Samura Kamara, est arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix, d’après les résultats officiels annoncés par la commission électorale. Cependant, Kamara a contesté ces résultats, dénonçant une attaque contre la jeune démocratie de la Sierra Leone. Dans un tweet, il a rejeté catégoriquement les résultats annoncés et a exprimé son mécontentement face à ce qu’il considère comme des résultats non crédibles.

Il convient de rappeler que les Sierra-léonais ont exercé leur droit de vote le 24 juin pour élire leur président et les membres du Parlement. Peu de temps après le scrutin, tant le Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) de Julius Maada Bio que le Congrès de tout le peuple (APC) de Samura Kamara ont revendiqué la victoire.

La réélection du président Julius Maada Bio en Sierra Leone marque une étape importante dans le paysage politique du pays. Malgré les contestations de son rival Samura Kamara, la commission électorale a certifié sa victoire. Le peuple sierra-léonais attend maintenant avec impatience les actions et les politiques que Maada Bio mettra en œuvre au cours de son second mandat pour relever les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté.