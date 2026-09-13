Kenya : Ruto présente l’UDA et l’ODM comme partenaires du gouvernement

Le président kényan William Ruto a présenté dimanche 13 septembre à Kisumu son parti, l’United Democratic Alliance (UDA), et l’Orange Democratic Movement (ODM) comme des partenaires au sein du gouvernement élargi, en promettant de préserver l’héritage politique de l’ancien Premier ministre Raila Odinga.

S’exprimant lors d’un service religieux à la Voice of Salvation and Healing Church de Mamboleo, William Ruto a estimé que Raila Odinga ne pouvait pas être remplacé et a assuré vouloir faire vivre son héritage politique ainsi que le parti qu’il a dirigé pendant des années.

Le chef de l’État a affirmé que l’UDA et l’ODM ne devaient plus être regardés comme des concurrents au sein du dispositif politique qui soutient le gouvernement élargi. Il n’a toutefois annoncé ni fusion des deux formations ni nouvelle coalition formelle à cette occasion.

Le rapprochement entre William Ruto et Raila Odinga s’appuie sur un cadre de coopération signé en mars 2025. La présidence kényane avait alors précisé que cet accord n’équivalait pas à la création d’une union politique et qu’il portait notamment sur l’inclusion, l’intégrité publique, l’emploi des jeunes et la gouvernance.

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La coopération entre l’UDA et l’ODM reste accompagnée de discussions sur les investitures et le zonage des candidatures avant les élections de 2027, un dossier qui a récemment fait apparaître des divergences entre responsables des deux partis.

William Ruto a entamé dimanche une tournée dans la région de Luo Nyanza. Des étapes sont annoncées à Kisumu, Siaya, Homa Bay et Migori au cours de ce déplacement qui doit se poursuivre jusqu’au 16 septembre.