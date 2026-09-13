Kenya : le zonage électoral met à l’épreuve le rapprochement UDA-ODM avant 2027

Au Kenya , les discussions entre l’United Democratic Alliance (UDA) du président William Ruto et l’Orange Democratic Movement (ODM) d’Oburu Oginga se heurtent, à l’approche des élections générales de 2027, au partage des candidatures dans les bastions des deux partis.

L’ODM défend un mécanisme de zonage dans certaines régions où il dispose d’une forte implantation, notamment au Nyanza et sur la côte. Sa présidente nationale, Gladys Wanga, a plaidé pour des négociations entre partenaires sur un pied d’égalité, tandis qu’Oburu Oginga a déjà présenté le zonage comme un moyen d’éviter que les deux formations ne se neutralisent électoralement.

L’UDA reste divisée sur cette option. Son secrétaire général, Hassan Omar, candidat au poste de gouverneur de Mombasa, défend une compétition ouverte et rejette l’idée de réserver la côte à l’ODM. Le responsable local de l’UDA dans le Homa Bay, Kennedy Obuya, a lui aussi estimé que le zonage ne devait pas être une condition préalable à un accord politique.

Le différend concerne notamment les postes de gouverneur, de sénateur et de député. Une équipe technique commune doit examiner les circonscriptions où un zonage ou des investitures conjointes pourraient être envisagés, selon The Star, qui rapporte que cette perspective suscite déjà des résistances chez des responsables des deux camps.

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À Kilifi, le président du Sénat, Amason Kingi, a annoncé que l’UDA ne présenterait pas de candidat au poste de gouverneur et soutiendrait Gideon Mung’aro de l’ODM dans le cadre de la coopération entre les deux partis. Dans le même temps, l’ODM a rejeté comme faux un document circulant en ligne qui prétendait répartir à l’avance plusieurs postes électifs entre l’UDA et l’ODM dans six comtés de la côte.

Dans l’opposition, Rigathi Gachagua défend parallèlement un autre calendrier pour le choix d’un candidat commun pour 2027. Le plan opérationnel 2025-2027 de la Commission électorale kényane, l’IEBC, fixe les élections générales au 10 août 2027.